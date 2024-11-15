¤ª¾ë¤äÊ¸²½ºâ¡¢Å¡Âð¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë½ÉÇñ²ñ°÷¸¢¡ÖVMG HOTELS OWNERSHIP KEY¡×¤ò11·î15Æü(¶â¡Ë195Ëç¸ÂÄê¤Ç¼õÉÕ³«»Ï
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¾ÎÏÌî½ß¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª³èÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉVMG HOTELS & UNIQUE VENUES¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¾ëÇñ¡¢¥ô¥£¥é¡¢Ê¬»¶·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿VMG HOTELS½ÉÇñ²ñ°÷¸¢¡ÖVMG HOTELS OWNERSHIP KEY¡×¤ò2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
VMG HOTELS & UNIQUE VENUES¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡Ê±ã²ñ¾ì¡Ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤ë¾ë¤äÊ¸²½ºâ¡¢Ì¾¾¡ÃÏ¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ¸»¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ñ°÷À©½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖVMG HOTELS OWNERSHIP KEY¡×¤Ï¡¢VMG¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ø¤Î½ÉÇñ¸¢Íø¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢²ñ°÷¤¬ÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎò»ËÅª»ñ¸»¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª·úÊªÊª¤¬¿Í¡¹¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÊÝÂ¸¤È·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¤¬½ÉÇñ¸¢Íø¤òÄÌ¤¸¤ÆÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö½êÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»ÊÝÁ´¤ÈÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦°ÕµÁ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸¢Íø¤ò½êÍ¤¹¤ë¸Ä¡¹¤ÎËþÂ´¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¸¢¤Î´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤«¤é20Ç¯¡¢¶â³Û¤Ï154Ëü±ß¤«¤é1,320Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤´¤È¤Ë3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î²ñ°÷¸¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤«¤é¡¢¥°¥ëー¥×¤äË¡¿Í¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▍¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¾ë¤äÊ¸²½ºâ¡¢Ì¾¾¡¡¢¼«Á³¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¡¦¹âÎð²½¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Îò»ËÅª»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤¬ÀÇ¼ý¤Î¤ß¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¼ý±×²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»ËÅª»ñ¸»¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖVMG HOTELS & UNIQUE VENUES¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª·úÊª¤ÎºÆÀ¸¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖVMG HOTELS OWNERSHIP KEY¡×¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÃÏ°è»ñ»º¤ò¡Ö½ÉÇñ²ñ°÷¸¢¤Î½êÍ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º²½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦Í¡¦ÊÝ¸î¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÀ¤Ë½ÉÇñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅª»ñ¸»¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
▍¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¾ë¤äÊ¸²½ºâ¡¢Ì¾¾¡¡¢¼«Á³¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¡¦¹âÎð²½¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Îò»ËÅª»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤¬ÀÇ¼ý¤Î¤ß¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¼ý±×²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»ËÅª»ñ¸»¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖVMG HOTELS & UNIQUE VENUES¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª·úÊª¤ÎºÆÀ¸¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖVMG HOTELS OWNERSHIP KEY¡×¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÃÏ°è»ñ»º¤ò¡Ö¸¢Íø¤ÎÊ¬»¶½êÍ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º²½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦Í¡¦ÊÝ¸î¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÀ¤Ë½ÉÇñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅª»ñ¸»¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
▍¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
VMG HOTELS OWNERSHIP KEY¤Ç¤Ï¡¢£³¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î²ñ°÷¸¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ËÜÊª¤Î¾ë¤òÂßÀÚ½ÉÇñ¡Ö¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥¹¥Æ¥¤¡×
2024Ç¯¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë£³¤Ä¤Î¾ëÇñ¤ò¼Â¸½¡£¹ñ¤¬¾ëÇñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤â³ÈÂç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¾ë¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¾ë³Ô¤òÂßÀÚ¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¶ÚÅ´¸æÌç¸æÌç¤«¤éÆþ¾ë¤·¡¢ÅÂÍÍµ¤Ê¬¤Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ë³ÇÆâÊ¸²½ºâ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´Ýµµ¾ë¡Ê¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡Ë¤Ï¸½Â¸½½ÆóÅ·¼é¤òÍ¤¹¤ë¾ë¡£»þ¤ÎÈÍ¼çµþ¶Ë²È¤æ¤«¤ê¤Î²°Éß¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢Å·¼é¤Ç¤Î¤Ê¤¤¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤äÌ¾¾¡ÆüËÜÄí±à¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¡£
ÆüËÜ½é¤Î¾ëÇñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿Âç½§¾ë¡Ê°¦É²¸©Âç½§»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ÃÑÉ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾ë¼ç¤È¤·¤ÆÅ·¼é¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¡£Æþ¾ëÂÎ¸³¤ä²ÐÆì½Æ¤Ë¤è¤ë½ËË¤¤Ê¤ÉÀ¸¤¤¿Îò»ËÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
£². ²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç³Ú¤·¤à°ìÅïÂßÀÚ¡Ö¥ô¥£¥é¥¹¥Æ¥¤¡×
²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò°ìÅïÂßÀÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¡£
NIPPONIA HOTEL °Ë²ì¾åÌî ¾ë²¼Ä®¤ÎµÒ¼¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢°ìÅïÂßÀÚ¤Î¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¡£5,100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÉßÃÏ¤ËÆüËÜÄí±à¤¬¤¢¤ê¡¢Â¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤ËÄ´¤¦ÈóÆü¾ï´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
HOTEL VMG VILLA KYOTO¤Ï¤³¤Î11·î¤ËµþÅÔÅì»³¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÅïÂßÀÚ¤ÎµÒ¼¼¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÇ¤¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ÄÌ¾ïÈó¸ø³«»û±¡¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤äÉñµ¸¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¡£¡Ê
NIPPONIA HOTEL Âç½§ ¾ë²¼Ä®¤Î°ìÅïÂßÀÚ¤ÎµÒ¼¼¡£»þ¤ÎÈÍ¼ç²ÃÆ£²È¤ÎËöêã¤ÎÅ¡Âð¤À¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÏ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Ï¤½¤ÎÏ¦¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
£³.¤Þ¤Á¤ò½ä¤êÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖÊ¬»¶·¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¡×
¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤ËÅÀºß¤¹¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¡ÖÊë¤é¤¹ÍÍ¤ËÇñ¤Þ¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£VMG HOTELS OWNERSHIP KEYÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê11/15 18»þ¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ë
https://www.vmg.co.jp/hotels/lp/ownership_key/
▍ VMG HOTELS & UNIQUE VENUES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VMG HOTELS & UNIQUE VENUES¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë22»ÜÀßÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÊ¸²½Åª¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VMG¤Ï¡¢Ê¸²½ºâµé¤Î·úÊª¤äÃÏ°è»ñ¸»¤òºÆÀ¸¡¦³èÍÑ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ï¡¢½ÉÇñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ëº§¼°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢MICE¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ä¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VMG¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢»ÜÀß¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vmg.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ð¥ê¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.vmc.co.jp/
Àß¡¡¡¡Î©¡§2023Ç¯8·î1Æü
Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¾ÎÏÌî ½ß
»ñ ËÜ ¶â¡§5,000Ëü±ß
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ1ÈÖ1¹æÌÀ¼£À¸Ì¿´Û6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Îò»ËÅª»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎÍø³èÍÑ