Amazon¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ç¤Î¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBLACK FRIDAY ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó by Amazon¡×¤ò11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·½É¤Ë¥ªー¥×¥ó

アマゾンジャパン合同会社Amazonは、11月29日(金)0時から12月6日(金)23時59分まで開催するビッグセール「Amazon ブラックフライデー」( https://www.amazon.co.jp/blackfriday )を記念して、「Amazonブラックフライデー」での感謝の気持ちを込めたギフトや自分自身へのご褒美選びのわくわく感を体験できるイベント「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」を、11月22日(金)から11月24日(日)までの3日間にわたり、「サナギ新宿」前イベントスペースで開催します。[画像1: https://prtimes.jp/i/4612/1944/resize/d4612-1944-fcb3ffcc69cab9e553a3-0.jpg ]「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」は、自分自身へのご褒美や、お世話になった人たちへのギフトにぴったりな商品がイルミネーションに彩られた空間に勢揃いし、「Amazon ブラックフライデー」でのショッピングのわくわく感を楽しめるイベントです。冬の風物詩であるイルミネーションで演出された会場では、「Amazon ブラックフライデー」に登場するお買い得な商品のほかに、ホリデーシーズンのギフトにぴったりな注目の商品を贈る相手別にご覧いただくことができます。さらに、来場いただいたお客様の、大切な人たちへ贈りたいギフトとギフトを贈る相手への手書きのメッセージカードを、巨大LEDモニターに投影できるデジタルインスタレーションや、Amazonのオリジナルグッズ、Amazonギフトカード500円分、ブラックフライデーにちなんだ黒いオリジナルスイーツ・ドリンクなどの素敵な賞品が当たる巨大カプセルトイをお楽しみいただけます。また、Amazonを日頃からご利用いただき、「Amazon ブラックフライデー」のプロモーションにご参加いただく女優の新木優子さん、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さん、GENERATIONSの片寄涼太さんが選んだ「Amazon ブラックフライデー」でほしい商品の展示など、どなたでも楽しめるさまざまなコンテンツを、すべて無料でご提供します。■「BLACK FRIDAYイルミネーション by Amazon」のポイント「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」では、心温まるイルミネーションに包まれ、この一年がんばった自分自身や共に過ごした大切な人たちに思いを馳せながら「Amazon ブラックフライデー」でのお買い得なショッピングや楽しいギフト購入の計画を立てることができます。見て、触れられる、自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにピッタリな商品130点以上「Amazon ブラックフライデー」に登場するセール対象商品の中から、選りすぐりの注目商品130点以上が会場を埋め尽くします。贈る相手別の人気ギフトカテゴリー商品、Amazonおすすめ商品、女優の新木優子さん、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さん、GENERATIONSの片寄涼太さんが選んだご自身がほしい商品を展示します。[画像2: https://prtimes.jp/i/4612/1944/resize/d4612-1944-8b3907aef21c34aa2437-1.jpg ]三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎さんのコメントAmazonヘビーユーザーを自負していて、普段から日用品、自分の趣味のアイテム、誰かへのギフトまで、幅広い用途でAmazonを使っています。忙しくなる年末でも手軽に、そしてお得に商品を購入できる「Amazon ブラックフライデー」をとても楽しみにしてます。GENERATIONS 片寄涼太さんのコメント今回は「ご褒美」がテーマということで、かねてより気になっていたアイテムをゲットしたいと思います。また、「Amazon ブラックフライデー」は自分へのご褒美だけでなく、お世話になった人、大切な家族へのギフトという形で感謝の気持ちを伝える良い機会になりそうです。お客様の手書きメッセージが動き出す、参加型のデジタルインスタレーション[画像3: https://prtimes.jp/i/4612/1944/resize/d4612-1944-ebadbebd778f1df49274-2.jpg ]会場では、お渡しするメッセージカードに、ギフトを贈りたい相手へのメッセージと、贈りたい商品を書いてスキャンすると、メッセージカードが巨大LEDモニターに映し出され動き出します。メッセージカードが20枚集まると、巨大LEDモニターにAmazonの配送トラックが登場し、ギフトを贈る相手にメッセージカードをお届けするコンセプトのアニメーションを、お客様と完成させるデジタルインスタレーションです。また、手書きのメッセージカードはイルミネーションを施して順次会場内に飾り付けられます。お客様のメッセージカードが増えれば増えるほど、気持ちのこもったメッセージとやさしい光が会場全体を埋め尽くし、心温まる空間へと進化していきます。素敵な賞品が当たる巨大カプセルトイ[画像4: https://prtimes.jp/i/4612/1944/resize/d4612-1944-2a81e7874b0571d03ed4-3.jpg ]お客様は、会場内で気に入った商品と贈る相手へのメッセージカードを一緒に撮った写真や動画をハッシュタグ「#Amazonブラックフライデー」をつけてSNSに投稿すると、巨大カプセルトイにご参加いただけます*。巨大カプセルトイの賞品は、Amazonオリジナルタンブラー、Amazonオリジナルサコッシュ、Amazonギフトカード500円分、ブラックフライデーにちなんだ黒いオリジナルスイーツ・ドリンクなどをご用意しています。一年のご愛顧への感謝を込めたAmazonからお客様へのギフトとして、いずれかの賞品が必ず一つ当たります**。*「巨大カプセルトイ」への参加はお一人様1回までとさせていただきます。**万が一賞品の在庫が無くなった場合には終了とさせていただきます。<巨大カプセルトイの賞品>[画像5: https://prtimes.jp/i/4612/1944/resize/d4612-1944-30628bda87d9f0fb4ff7-18.jpg ]■「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」開催概要● 開催期間:2024年11月22日(金)~11月24日(日)● 営業時間:11:00~19:30(最終受付) ※11月22日(金)は14:00オープン● 会場:「サナギ新宿」前イベントスペース (東京都新宿区新宿3-35-6 甲州街道高架下 新宿駅東南口広場すぐ)● 入場・利用料:無料● 備考:会場内の混雑状況に応じて、滞在時間や入場人数の制限を行う場合があります。