¥á～¥Æ¥ì¤¬SEVENTEEN¤ÇÀ÷¤Þ¤ë!? SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY AICHI¥á～¥Æ¥ì

名古屋テレビ放送株式会社

メ~テレ(名古屋テレビ放送)は、世界で活躍する13人組グループSEVENTEENが行うワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』にあわせて、4都市で開催されるコンサート連動型プロジェクト「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY AICHI」とコラボレーションし、2024年11月28日(木)・11月29日(金)の2日間、SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY AICHIメ~テレ施策を実施します。

※画像はイメージです

【メ~テレがSEVENTEENで染まる!?】

メ~テレのキャラクター”ウルフィ”が飾られたメ~テレ本社1Fの「もふもふパラダイス」に、期間限定でライブツアーの横断幕やメンバー13名のポスター、等身大パネルが登場。高さ4mの巨大ウルフィ、もふもふベンチ、寝転がれるふわふわ人工芝と一緒に、ここでしか見ることのできないフォトスポットをお楽しみください!

そのほかにもメ~テレ本社 正面玄関前には2日間限定でドリンクスタンドとアイテム販売コーナーが登場!ドリンクスタンドではドリンクをご注文の方にオリジナルノベルティをプレゼントします。アイテム販売コーナーでは、SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHIメ~テレ オリジナルアイテムを販売。2日間限定の、この機会をお見逃しなく。

※メ~テレ本社1Fの入場にはウルフィアプリからの応募が必要です

応募方法など詳しくはメ~テレ公式HPをご確認ください

※メ~テレ本社 正面玄関前のドリンクスタンド・アイテム販売コーナーの利用にはウルフィアプリからの応募は必要ありません

・ SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHIメ~テレ オリジナルアイテム

CARABINER KEYRING / MIRROR / POST-IT NOTE

【ウルフィアプリではこんなキャンペーンも!】

「ウルフィアプリ」をダウンロードして、応募フォームを入力すると、SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHIメ~テレ オリジナルアイテムが当たるチャンス!応募期間は2024年11月15日(金)17:00~12月22日(日)23:59までです。詳しくはメ~テレ公式HPをご確認ください。

【開催概要】

■イベント名:SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHIメ~テレ

■開催日:2024年11月28日(木)・11月29日(金) 雨天決行/荒天中止

■開催時間:10:00~18:00

■開催場所:メ~テレ本社 (名古屋市中区橘2-10-1)

■アクセス:名城線 東別院駅 4番出口 徒歩1分 金山総合駅 徒歩12分

■メ~テレ公式 HP:http://www.nagoyatv.com/program_sp/seventeen.html

■SEVENTEEN[RIGHT HERE]THE CITY AICHI 公式HP:https://www.seventeen-right-here-thecity.jp/