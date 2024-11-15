90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥­ー 90¼þÇ¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó


Á´¹ñ¤Ë190Å¹ÊÞ¤Ç¼ò¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô)¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¤Ë¥Ðー¡ÖWHISKY LAB.KYOTO GION(¥¦¥¤¥¹¥­ー¥é¥Ü ¥­¥ç¥¦¥È ¥®¥ª¥ó)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥­ー 90¼þÇ¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë¥¦¥¤¥¹¥­ー¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä ¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥¤¥¹¥­ー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¶â»ÒÂÀÏº»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢1934Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥­ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÍ¾»Ô¤äµÜ¾ë¶®¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ë¥Ã¥« ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥Ã¥«¤ÎÎò»Ë¤ä´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

90Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥­ー¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¥Ë¥Ã¥«¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¹Ö»Õ¡Û


¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò


¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥¦¥¤¥¹¥­ー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー


¶â»Ò ÂÀÏº»á



1983Ç¯¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥­ー¤ËÆþ¼Ò¡£


ÀçÂæ¡¦Åìµþ¤Ç¤Î¶ÈÌ³ÍÑ±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¸å¡¢


¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¢±Ä¶ÈÉô¤Ç¼ç¤ËÍÎ¼ò¤Î


ÀëÅÁ¤ä´ë²è¤òÃ´Åö¡£


¾øÎ¯½ê¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£







¡þ½êÍ­»ñ³Ê


¥¦¥¤¥¹¥­ーÊ¸²½¸¦µæ½êÇ§Äê ¥¦¥¤¥¹¥­ー¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë


¥¦¥¤¥¹¥­ーÊ¸²½¸¦µæ½êÇ§Äê ¥¦¥¤¥¹¥­ー¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ


¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñÇ§Äê ¥·¥Ë¥¢¥½¥à¥ê¥¨




¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û


¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥­ー


¡¡90¼þÇ¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×


²ñ¾ì¡¡¡§WHISKY LAB.KYOTO GION¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¢©605-0874


¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èÂçÏÂÂçÏ©»Í¾ò¾å¤ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÈ×Ä®158ÈÖÃÏ2 ¹È²°¥Ó¥ë ÃÏ²¼1³¬


https://maps.app.goo.gl/LZXUrbzBVYVLFy5Y7


³«ºÅÆü¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)


»þ´Ö¡¡¡§18»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬


¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß(ÀÇ¹þ)


Äê°÷¡¡¡§20Ì¾






¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¥ê¥«¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î15Æü(¶â)¤è¤ê³«»Ï¡£


https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/991186



¡Ú¸ø¼°SNS¡Û


X¡§https://x.com/lab_kyotogion


Instagram¡§https://www.instagram.com/whisky_lab.kyoto/


Facebook¡§https://www.facebook.com/whiskylab.kyoto/



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ·¼


½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®82µþÅÔ¹±ÏÂ¥Ó¥ë4£Æ


TEL ¡§075-213-8200


FAX ¡§075-213-8250


URL ¡§https://www.likaman.co.jp/



¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó


Ã´Åö¼Ô¡§º£°æ ¾Í¸á


½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®82µþÅÔ¹±ÏÂ¥Ó¥ë4£Æ


TEL ¡§075-251-2555


FAX ¡§075-213-8250


E-Mail¡§imai@likaman.co.jp