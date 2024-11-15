ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡±üÂô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¤«¤Ë¤·³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ØGranDuo(¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª)±üÂô¡Ù¤¬´°À®¡ª
¡¡Åìµþ¤Î¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËªÃ« ÆóÏº¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢¡ØGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡Ë±üÂô¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÃÏ¾å£³³¬¡¢ÃÏ²¼£±³¬·ú¤Æ Áí¸Í¿ô14¸Í¡Ë¤¬2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØGranDuo±üÂô¡Ù³°´Ñ¡¦Æâ´Ñ¡Û
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÅìµÞÌÜ¹õÀþ¡Ö±üÂô¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ£¹Ê¬¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÎÐ¤¬µÖ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ£¹Ê¬¤Î±üÂô¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Âè£±¼ïÄãÁØ½»ÂðÃÏ°è¤È¸Í·ú½»Âð¤ÎÂ¿¤¤´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤ËÐÊ¤àÊª·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àß·×¤ÏHAN´Ä¶¡¦·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤·¡¢³«È¯Êª·ï¤ò´Þ¤á¤¿¼þÊÕÉßÃÏ¤Î½»´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ä³¹ÊÂ¤ß¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ç»Ò¶¡¤«¤éÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±üÂô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³°Áõ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Ï¡È¥°¥ìー¡ß¥Ùー¥¸¥å¡É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤Á¤Ä¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤·¡¢³Æ½»¸ÍÌó60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Á°¸å¤Î¶õ´Ö¤È¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³«ÊüÅª¤ÊLDK¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç¶õ´Ö¤È¼ýÇ¼¤Þ¤¿¤Ï¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÊë¤é¤·Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØGranDuo±üÂô¡ÙÆÃÄ§
¡þ³¹ÊÂ¤ß¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤
¡¡Æ»Ï©¤è¤ê°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿´ûÂ¸¤ÎÍÊÊÉ¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»Ï©Â¦¤ÎÉßÃÏ¤ÈÆ»Ï©¤È¤Î¹â¤µ¤ò¿åÊ¿¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢±èÆ»¤ÏÎÐ²½¤ò»Ü¤·¡¢ÎÐ¤ÎÂ¿¤¤´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡Ö±üÂô¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÂ¿¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê·ÁÂÖ¤È¤·¡¢£±ÁØ¤òÃÏ³¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð³¹¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤òÊÝ¤Ä·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥µー¥É¤ÈÊ¬Àá¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à
¡¡Æ»Ï©Â¦¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¡¢±èÆ»¿¢¼ùÂÓ¤òÀß¤±ÉßÃÏ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¿¥Æ¤È¥è¥³¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè£±¼ïÄãÁØ½»ÂðÃÏ°è¤È¸Í·ú½»Âð¤ÎÂ¿¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Î¥ê¥º¥à¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÊ¬Àá¤·¤Æ»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°Áõ¤ò¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤Îº¸´±»Å¾å¤²¤È¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂÇ¤ÁÊü¤·»Å¾å¤²¤Î£²¼ïÎà¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃ±Ä´²½¤òÈò¤±¤ë·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÉßÃÏ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿½»¸ÍÇÛÃÖ¤È³Æ½»¸Í¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó
¡¡ÅìÆ»Ï©Â¦¤Ë¤Ï¡¢£±³¬¤ÏÀìÍÑÄí¤ª¤è¤Ó±èÆ»ÎÐ²½¤Ê¤ÉÎÐ¤ò³Ú¤·¤à½»¸Í¡¢¾å³¬¤ÏÅì¼ÐÌÌ¤ÎÄ¯Ë¾¤òË¾¤à½»¸Í¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÀ¾Â¦¤Ï¡¢ÆîºÎ¸÷£²Îó¤Î½»¸Í¤ÎÇÛÃÖ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿¹½À®¤È¤·¡¢±üÂ¦¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È½»¸Í¤Ï¸½¶·¤ÎÆ»Ï©¤è¤ê£±ÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏÈ×ÌÌ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤ÆÆîËÌ¤Ë¥É¥é¥¤¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤«¤ÄÊÄºÉ´¶¤ÎÌµ¤¤ÃÏ³¬½»¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ½»¸Í60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ÄøÅÙ¤Î¹¤á¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Â¦±üÃÏ³¬¤Î½»¸Í¤ÏÃÏ³¬¤È£±³¬¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È½»¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤â¤Ä¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëLDK¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢³Æ½»¸Í¤ËÌó15～20Ä¡¤ÎLDK¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØGranDuo±üÂô¡ÙÊª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è±üÂô1-22-22
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ÅìµÞÌÜ¹õÀþ ±üÂô ÅÌÊâ9Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ ÎÐ¤¬µÖ ÅÌÊâ9Ê¬
¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¡ÃÏ¾å3³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬·ú
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡§594.84Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡§999.81Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
Àß·×¡¦´ÆÍý¡§HAN´Ä¶¡¦·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
·úÃÛ¡¦»Ü¹©¡§¾®Àî·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¾ðÊó¡¡¡§https://faithnetwork.co.jp/project/p7583/
¢¡¡ØGranDuo±üÂô¡ÙÄÂÂß¾ðÊó
Æþµï²ÄÇ½¸Í¿ô¡¡¡§14¸Í¡Ê1LDK¡ß£´¸Í¡¢1SLDK¡ß£¶¸Í¡¢3LDK¡ß£²¸Í¡¢2LDK¡ß£²¸Í¡Ë
ÄÂÂßÀìÍÌÌÀÑ¡¡¡§½»µï¡¿53.73Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～80.9Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
Éß¶â¡¿Îé¶â¡¡¡¡¡§£±¥ö·î¡¿¤Ê¤·(·ÀÌó´ü´Ö¡§£²Ç¯´Ö)
È÷¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ²Ä¡Ê¾®·¿¸¤～Ãæ·¿¸¤ ¤Þ¤¿¤Ï Ç£²É¤¤Þ¤Ç¡Ë
Êª·ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§¡Ö£³¶èMIRAIE¡×¡¡https://3kumiraie.jp/rent/285
Êç½¸¾õ¶·¡¡¡¡¡¡¡§Æþµï¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ÊËþ¼¼¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢¡¡ÖHAN´Ä¶¡¦·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.han-arc.com/
¡¡¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤··úÊª¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤è¤ê¡¢¶áÎÙ´Ä¶¡¦Èùµ¤¸õ¤Ê¤ÉÉßÃÏ¤ÎÆÃÀ¤ò¹¤¯¿¼¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ê·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¼ê¤Î·ò¹¯¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·úÃÛ¤ÎÀß·×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡£½¸¹ç½»Âð¡¦»ÜÀß¤Ç¤ÏÉßÃÏ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¼ý±×À¤Î¹â¤¤·úÊª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÄ¹´üÅª»ëÌî¤ò»ý¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤·úÊª¤òÀß·×¤¹¤ë»ö¤è¤ê¡¢¼þÊÕÉßÃÏ¤Î½»´Ä¶(µ¤¸õ¡¦·Ê´Ñ)¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢·úÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¡¢¼«Á³ÁÇºà¤äºÆÀ¸ºà¤ÎºÎÍÑÅù¡¢ÃÏ°èÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç»ýÂ³À¤Î¤¢¤ë·úÊª¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://faithnetwork.co.jp
¡¡½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÅìµþ ¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦Êª·ïÈÎÇä¤«¤éÄÂÂß¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¡¦Êª·ï´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×250Åï°Ê¾å¤Î¿·ÃÛ°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½×¹©Åï¿ô¤Ï No.£±¡£((³ô)·úÀß¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¼«¼ÒÄ´¤Ù (2024Ç¯£¹·îËö»þÅÀ))
¡¡Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµï½»À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£³-£²-£± FaithBldg.¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËªÃ« ÆóÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¿·úÀß¶È¡¿°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡¡¡¡¡
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì3489