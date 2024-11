6¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥°¥ëー¥×¡ØBOYNEXTDOOR¡Ù¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿WEGO 2024 WINTER¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔)では、WEGO 2024 AUTUMN & WINTERビジュアルのモデルに、HYBE MUSIC GROUPであるKOZ ENTERTAINMENTの次世代を担う6人組ボーイグループ『BOYNEXTDOOR』を起用しており、第二弾となる冬ビジュアルを2024年11月15日(金)よりWEGO全店の店頭及び、WEGOオフィシャルサイトにて公開致します。

また、同日よりWEGO 2024 AUTUMN & WINTERと『BOYNEXTDOOR』オリジナルアイテムの撮り下ろしビジュアルを詰め込んだ、WEGOが発行するフリーマガジン「WEGO Magazine BOYNEXTDOOR特別版」の配布も開始致します。グループカットやソロカットなどを詰め込んだ特別な1冊となっております。

その他、店内放送の為に特別収録した『BOYNEXTDOOR』メンバーによるコメント音声の第二弾を2024年11月15日(金)~12月31日(火)期間、第三弾を2024年12月1日(日)~12月25日(水)の期間で放送。

WEGO 1.3.5... 原宿店とWEGO 心斎橋店では、大好評をいただいているオリジナルアイテムのビジュアル空間を表現したフォトスポットも2024年12月1日(日)まで展開中です。

詳細につきましては、WEGO ONLINE STORE【BOYNEXTDOOR特設ページ(https://wego.jp/pages/f-cts-boynextdoor-wn)】にて随時告知をしてまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/98_1_74df4e7c54443eba0a22d85c17f259fb.jpg ]

■掲出時期:2024年11月15日(金)~

■掲出店舗:WEGO全店、WEGO ONLINE STORE

※WEGO 原宿本店のみショーウィンドウでの掲出も上記スケジュールで実施

■BOYNEXTDOOR 特設ページ:https://wego.jp/pages/f-cts-boynextdoor-wn

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/98_2_af38a187495def97600e2689be547937.jpg ]

フォトスポット

オリジナルアイテムのビジュアル空間を表現したフォトスポットを展開中。

特別な空間を体感いただけます。

■展開日程:2024年12月1日(日)まで

■展開場所:WEGO 1.3.5... 原宿店、WEGO 心斎橋店

WEGO Magazine BOYNEXTDOOR特別版

BOYNEXTDOORの撮り下ろしビジュアルを詰め込んだ特別な1冊を発行。

■配布期間:2024年11月15日(金)~ ※無くなり次第終了。

■対象店舗:WEGO全店舗

※WEGO VINTAGEの下記店舗は除く。

下北沢店、アメリカ村店、ららぽーと門真店、ららぽーとTOKYO-BAY店、THE OUTLET KITAKYUSHU、横浜ワールドポーターズ店

■配布条件

・税込\5,000以上お買い上げで1冊プレゼント。(おひとり様1冊まで)

・WEGOアプリ無料会員登録必須、アプリ内クーポン画面の提示必須。

・WEGO ONLINE STOREではBOYNEXTDOORオリジナルアイテム&秋・冬ビジュアル着用商品のみ対象、店舗では店内全商品対象となります。

・予約商品は対象外となります。

・1会計合計税込\5,000以上で1冊付与となります。

店内コメント放送

■第二弾:2024年11月15日(金)~12月31日(火)

■第三弾:2024年12月1日(日)~12月25日(水)

※全国のWEGO店舗にて1時間に2回放送予定。何時に流れるかはお伝え出来ませんのでご了承下さい。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/98_3_1b5cec98ce961b4fd6370b3643e1cecf.jpg ]

BOYNEXTDOORは「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成。

2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、発売初週(集計期間4月15日~21日)に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで2日連続首位、「ビルボード200」では93位を記録し、日本でもオリコン週間アルバムランキング1位(4/29付)を獲得。7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位(7/10、7/22付)を獲得するなど大きな話題を呼んだ。

9月9日には3rd EP『19.99』を発売、韓国で累積販売量100万枚(YG PLUS集計基準、10/16付)を突破し、デビュー後わずか1年半で初のミリオンセラーを記録した。日本でもオリコン週間および合算アルバムランキングで自己最高累積ポイントで1位(9/23付)を獲得した。さらに12月から初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』の開催も決定しており、次世代を担うボーイグループとして幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

Official Site:https://boynextdoor-official.jp

(P)&(C) KOZ Entertainment

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約170店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official