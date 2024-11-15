Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á(R)¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥Õ¥§¡ÖCurious George Kitchen¡×¤Ç¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡ª

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¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-6f3a632cb6fb1b6c3d29-0.jpg ]¢£¡ÖCurious George Kitchen¡×Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÖCurious George Kitchen¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü(¶â)¤«¤é2025Ç¯3·î2Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÎÁÍý¤äÀã¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤È¡¢Åß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÅß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î²«¿§¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎË¹»Ò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥×¥ìー¥È¤¬Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²«¿§¤¤¤Ü¤¦¤·¤Î¤ï¤¹¤ìÊª¡ùÅß¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥·¥Á¥åー¥×¥ìー¥È¡×¤ä¡¢¥¸¥çー¥¸¤¬Àã¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÀã¤À¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ª¤â¤Á¤â¤Á¥¢¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤É¤Á¤é¤âCurious George 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1,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄó¶¡³«»ÏÆü¡§11·î22Æü～Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿²«¿§¤¤Ë¹»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¥·¥Á¥åー¤ä¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤¬¤Î¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê°ì»®¡ª¢¨Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö²«¿§¤¤¤Ü¤¦¤·¤Î¤ï¤¹¤ìÊª¡ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¼¤¤¤¿¤¯¥°¥ë¥á¥×¥ìー¥È¡×¤ÏÈÎÇäµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-02633cfae18c316e6723-0.jpg ]¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-3f54767199c0c0531ea6-0.jpg ]¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§Àã¤À¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ª¤â¤Á¤â¤Á¥¢¥¤¥¹¥×¥ìー¥È²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤2,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ìー¥È¤Ê¤·1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄó¶¡³«»ÏÆü¡§11·î22Æü～¥Ê¥Ã¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿É¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥µー¥¿¤È¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀã¤À¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ªÅß¤â¤¿¤Î¤·¤¯Í·¤Ö¥¸¥çー¥¸¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¢ö[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-8fc0fe04379af7bf4cae-0.jpg ]¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¸¥ã¥ó¥Ôー¤Î¤·¤Ã¤Ý¢ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥Òー¥íー¥ë¥±ー¥²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄó¶¡³«»ÏÆü¡§12·îÃæ½Ü～¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¸¥ã¥ó¥Ôー¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³ー¥Òー¥íー¥ë¥±ー¥¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ê¥Ã¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ì¢ö¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-d5bc2ab60a5207edbf8c-0.jpg ]¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§¥¢ー¥È¥ª¥ì ICE¡¦HOT¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥ª¥ì¡¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ª¥ì²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î¤ß¡Ê¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡§1,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥é¥á¥ë¥ª¥ì¡§1,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ª¥ì¡§1,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î¤ß¡Ê¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤·¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥é¥á¥ë¥ª¥ì¡§930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-144aededb6672c814608-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ª¥ì¡§930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Äó¶¡³«»ÏÆü¡§11·î22Æü～Âç¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥È¥ª¥ì¤Ë¡¢Åß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¥¢ー¥È2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ªÅß¤ÎÁõ¤¤¤Î¥¸¥çー¥¸¤¬²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¢ö¡ÖCurious Geroge 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Kitchen¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¿·ºî¤Ë¡¢¥¸¥çー¥¸¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¢ã»É½«¥Ñー¥«ー ¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊM¡¿L¡Ë¢ä¥·¥§¥Õ¥¸¥çー¥¸¤Î»É½«¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õー¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ñー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤ä¤ª»¶Êâ¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤âÃå¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤âM¡¦L¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²Á¡¡³Ê¡¡¡§³Æ6,930±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡¡¡§M¡¿¿È¾æ67¡ß¿È¶Ò50¡ß¸ª¶Ò44¡ßÂµ¾æ62cm¡¢L¡¿¿È¾æ70¡ß¿È¶Ò53¡ß¸ª¶Ò47¡ßÂµ¾æ63cmÁÇ¡¡ºà¡¡¡§ÌÊ100%¢ã¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥·¥§¥Õ¥¸¥çー¥¸¢äÂÔË¾¤Î¥·¥§¥Õ¥¸¥çー¥¸¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¤«¤Ð¤ó¤Ë¤âÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¢ö²Á¡¡³Ê¡¡¡§2,178±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡¡¡§H130mmÁÇ¡¡ºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¢ã¥°¥í¥µ¥êー¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¢ä[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-945c1d5529e1073ddf51-0.jpg ]¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¸¥çー¥¸¤Î»É½«¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê²Ä°¦¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÌÇä¤Î¥·¥§¥Õ¥¸¥çー¥¸¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤âÆþ¤ë³°Â¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£ÄÌ³Ø¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥Þ¥¶ー¥º¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²Á¡¡³Ê¡¡¡§5,390±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡¡¡§W430¡ßH300¡ßD160£í£íÁÇ¡¡ºà¡¡¡§ÌÊ100%¢ã¤Õ¤«¤Õ¤«¥Ó¥Ã¥°¥Ýー¥Á¢ä¤Õ¤«¤Õ¤«¥Ó¥Ã¥°¥Ýー¥Á¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÇÍ¥¤·¤¤É÷¹ç¤¤¡£³«¸ý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥é¥Ù¥ëÍÑÉÊ¤ä¥³¥¹¥á¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥çー¥¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²Á¡¡³Ê¡¡¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡¡¡§W220¡ßH190¡ßD80£í£íÁÇ¡¡ºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¢ã¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¢ä¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÇÍ¥¤·¤¤É÷¹ç¤¤¡£³«¸ý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤äÌÜÌô¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥çー¥¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²Á¡¡³Ê¡¡¡§2,420±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡¡¡§W140¡ßH140¡ßD60£í£íÁÇ¡¡ºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¼è°·Å¹ÊÞ¡§Curious George Kitchen¡¢NHK ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢NHK 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8ÈÖÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～22¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21¡§00¡ËÀÊ¿ô¡§36ÀÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://curiousgeorge-kitchen.jp¸ø¼°X¡¡¡¡ ¡§https://x.com/GeorgeKitchenJPÅö¥«¥Õ¥§¡¢µÚ¤ÓÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Universal Studios Licensing LLC¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥° LLC¡Ë¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.¢£¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥çー¥¸¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¨ËÜºî²È¥ì¥¤É×ºÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1941Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡ÖCurious George¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î³¨ËÜ¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤Í¤³¤¶¤ë¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ1954Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¿È¤Î¼þ¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¹¥´ñ¿´¤ò¤â¤Á¡¢°¦¤é¤·¤¤ÁûÆ°¤äËÁ¸±¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥¸¥çー¥¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¤ÏNHK E¥Æ¥ì¤ÇTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥¸¥çー¥¸¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤òÃæ¿´¤Ë»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://osarunogeorge.jp/¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/osaru_george_jp/