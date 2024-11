Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á(R)¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥Õ¥§¡ÖCurious George Kitchen¡×¤Ç¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡ª

ベネリック株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-6f3a632cb6fb1b6c3d29-0.jpg ]■「Curious George Kitchen」冬ものがたりフェアについて 「Curious George Kitchen」では、2024年11月22日(金)から2025年3月2日(日)までの期間限定で、冬ならではのあたたかい料理や雪に見立てた新作メニューと、冬のお出かけにおすすめの新作グッズが登場する「冬ものがたりフェア」を開催いたします。 新作メニューには、大人気の黄色いおじさんの帽子をモチーフにしたプレートが冬にぴったりのメニューになった「黄色いぼうしのわすれ物☆冬のあったかシチュープレート」や、ジョージが雪で遊ぶ様子を表現した「雪だまでボウリング!もちもちアイスプレート」が登場し、どちらもCurious George Kitchen初のスーベニアプレート付きでのご注文が可能です。また、好きな絵柄が選べるアートオレにはフェア限定で冬の装いがかわいいジョージのデザインが仲間入りします。さらに12月中旬からは、リスのジャンピーをモチーフにしたデザート「ふわふわジャンピーのしっぽ♪コーヒーロールケーキ」も登場。 新作グッズは、寒い季節でもジョージと一緒にお出かけが楽しめるパーカーやトートバッグなど5アイテムを発売します。 また、店内の装飾がフェアに合わせて冬仕様になり、Curious George Kitchenのロゴが入ったそりやプレゼントボックスが飾られるなど、季節感あふれる装いが楽しめます。 Curious George Kitchenで、今しか体験できない特別な時間をお過ごしください。■冬ものがたりフェアメニュー詳細フードメニュー[画像2: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-bbd1a163792c5bab8bad-0.jpg ]メニュー名:黄色いぼうしのわすれ物☆ 冬のあったかシチュープレート価 格 :スーベニアプレート付き 2,980円(税込) スーベニアプレートなし 1,780円(税込)提供開始日:11月22日~雪に埋もれた黄色い帽子をイメージしたプレートは、あったかシチューやグリルチキンがのったボリューム満点な一皿!※冬ものがたりフェア期間中、「黄色いぼうしのわすれ物☆ ぜいたくグルメプレート」は販売休止となります。[画像3: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-02633cfae18c316e6723-0.jpg ]デザートメニュー[画像4: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-3f54767199c0c0531ea6-0.jpg ]メニュー名:雪だまでボウリング!もちもちアイスプレート価 格 :スーベニアプレート付き2,680円(税込) スーベニアプレートなし1,480円(税込)提供開始日:11月22日~ナッツが入った氷をイメージしたカッサータともちもちの雪だまでボウリング!冬もたのしく遊ぶジョージをイメージしたスイーツプレート♪[画像5: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-8fc0fe04379af7bf4cae-0.jpg ]メニュー名:ふわふわジャンピーのしっぽ♪ コーヒーロールケーキ価 格 :1,350円(税込)提供開始日:12月中旬~ふわふわジャンピーのしっぽをイメージしたコーヒーロールケーキ。たっぷりナッツと一緒に召し上がれ♪ドリンクメニュー[画像6: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-d5bc2ab60a5207edbf8c-0.jpg ]メニュー名:アートオレ ICE・HOT カフェオレ/キャラメルオレ/チョコレートオレ価 格 :イートインのみ(スーベニアマグカップ付き) カフェオレ:1,580円(税込) キャラメルオレ:1,630円(税込) チョコレートオレ:1,630円(税込)価 格 :イートインのみ(スーベニアマグカップなし) カフェオレ:880円(税込) キャラメルオレ:930円(税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-144aededb6672c814608-0.jpg ] チョコレートオレ:930円(税込) 提供開始日:11月22日~大人気のアートオレに、冬ものがたりフェア期間限定で新アート2種が登場!冬の装いのジョージが可愛いデザイン♪「Curious Geroge Kitchen」オリジナルのスーベニアカップがついたドリンクです。お好きなラテに、お気に入りのアートを選んでお召し上がりください。■11月22日より、シェフジョージのぬいぐるみと記念撮影ができるサービスを開始11月22日(金)より、「メッセージプレートつき♪カラフルパレットでお祝いパンケーキ【陶器マスコット付き】」(3,280円/税込)を注文すると、お席におおきなシェフジョージのぬいぐるみと、黄色い帽子のおじさんの帽子を貸し出すサービスを実施いたします。お誕生日のお祝いの記念に、帽子をかぶってシェフジョージのぬいぐるみとの撮影をお楽しみください。※撮影はお客さまがお持ちのカメラでの撮影となります。[画像8: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-b67a32185f1aa314d862-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-b3fa5cc0278ca0b6c20e-0.jpg ]■11月22日発売 Curious George Kitchenオリジナルグッズ[画像10: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-03b080d69d8d419192a7-0.jpg ]Curious George Kitchenオリジナルグッズの新作に、ジョージと一緒にお出かけするのにぴったりながアイテムが登場します。≪刺繍パーカー ベージュ/ブラック(M/L)≫シェフジョージの刺繍が落ち着いた色合いで施された、フード付きのパーカーです。お部屋やお散歩、おでかけにも着やすいシンプルなデザイン。ベージュとブラックの2色展開で、サイズもM・Lをご用意しました!価 格 :各6,930円(税込) サイズ :M/身丈67×身巾50×肩巾44×袖丈62cm、L/身丈70×身巾53×肩巾47×袖丈63cm素 材 :綿100%≪マスコット シェフジョージ≫待望のシェフジョージのマスコットも登場!かばんにも付けやすい、一緒におでかけしやすいサイズです♪価 格 :2,178円(税込) サイズ :H130mm素 材 :ポリエステル100%≪グロサリートートバッグ≫[画像11: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-945c1d5529e1073ddf51-0.jpg ]トートバッグはジョージの刺繍がほっこり可愛い、シンプルなデザインです。別売のシェフジョージのマスコットも入る外側のポケットは、すぐに取り出すものを入れておけます。通学やおでかけ、マザーズバッグとしてもオススメな便利なアイテムです。価 格 :5,390円(税込) サイズ :W430×H300×D160mm素 材 :綿100%≪ふかふかビッグポーチ≫ふかふかビッグポーチは、さわり心地の良いクッション性のある素材で優しい風合い。開口が大きいので出し入れがしやすく、トラベル用品やコスメポーチとしてもオススメです。いろいろなジョージが見られるのも嬉しいポイント!価 格 :2,750円(税込) サイズ :W220×H190×D80mm素 材 :ポリエステル100%≪ふかふかスクエアポーチ≫ふかふかスクエアポーチは、さわり心地の良いクッション性のある素材で優しい風合い。開口が大きいので出し入れがしやすく、イヤホンや目薬などの小物を入れるのにオススメです。いろいろなジョージが見られるのも嬉しいポイント!価 格 :2,420円(税込) サイズ :W140×H140×D60mm素 材 :ポリエステル100%取扱店舗:Curious George Kitchen、NHK キャラクターショップ、NHK キャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ(https://nhk-charactershop-tokyo.com/)■店舗のご利用に関するご案内お席のご利用は80分制とさせていただきます。予約席と当日席がございます。お越しの際は事前のご予約がおすすめです。●当日席:先着順でご案内いたします。●予約席:公式サイト内「ご入店についてのご案内ページ」より承ります。ご予約受付の開始日時と1月分の予約について予約受付は、毎月第3火曜日の12:00(正午)より、翌々月のご予約を承ります。詳しくは以下のページをご確認ください。1月分のご予約は11/19(火)12:00~受付開始となります。https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/※「グッズ購入」「テイクアウトメニュー購入」のみをご希望の方は、カフェのご利用・ご予約なしでもご購入いただけます。混雑状況によって、入場制限を行う場合がございます。■店舗概要[画像12: https://prtimes.jp/i/22901/1717/resize/d22901-1717-74487a0e910dd7dbb6c7-11.jpg ]店舗名:Curious George Kitchen開催地:東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード1F 8番地 (東京都墨田区押上1-1-2)営業時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)席数:36席公式サイト:https://curiousgeorge-kitchen.jp公式X :https://x.com/GeorgeKitchenJP当カフェ、及び販売する商品は、Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、ベネリック株式会社が企画・制作した商品となります。(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.■おさるのジョージについてジョージは、アメリカの絵本作家レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本「Curious George」に登場するキャラクターとして生み出されました。日本ではその絵本が「ひとまねこざる」シリーズとして1954年に出版されて以来、身の周りのあらゆることに対し好奇心をもち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、多くの人々に愛されてきました。2008年にはNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、アニメ版のジョージもさらに多くの子どもたちから支持を得るようになります。2021年には80周年を迎え、キャラクター商品の展開を中心に子供から大人までの幅広いターゲットに対してさらに人気が拡大しています。おさるのジョージ オフィシャルサイト:https://osarunogeorge.jp/おさるのジョージ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/osaru_george_jp/