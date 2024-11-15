MARUNI COLLECTION ¡ß mina perhonen¡Ömaruni no okonomi¡×³«ºÅ

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Photography: Norio Kidera
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PRODUCTS
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\1,137,400 ( ËÜÂÎ\1,034,000)
W2,200 ¡ß D900 ¡ß H765 ¡ß SH425 mm
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\134,200¡ÊËÜÂÎ \122,000¡Ë
W460 ¡ß D530 ¡ß H759 ¡ß SH426 mm
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\260,700¡ÊËÜÂÎ \237,000¡Ë
W560 ¡ß D530 ¡ß H765 ¡ß SH430 mm
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\324,500¡ÊËÜÂÎ \295,000¡Ë
W600 ¡ß D564 ¡ß H775 ¡ß SH440 mm
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¡¡¡¡¡¡¡¡maruni hiroshima(https://www.maruni.com/jp/shop/hiroshima)
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¡¡¡¡¡¡¡¡maruni fukuoka by weeks(https://www.maruni.com/jp/shop/fukuoka)
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²¼ÀîÃ¼Ä®3-1¡¡ÇîÂ¿¥ê¥Ð¥ì¥¤¥ó¥âー¥ë1F¡¡TEL 092-260-7872
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