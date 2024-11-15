¡ÚSA VILLE / SA VIE¡Û¤è¤ê¡¢WEBÏ¢ºÜ¡ÖTHE STYLE Vol.4¡×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÍ³ÅÄ ÀÅ¤µ¤ó½Ð±é¥Úー¥¸¸ø³«¡ª

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THE STYLE Vol.4 / Í³ÅÄ ÀÅ
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THE STYLE Vol.4 ¤Ï¤³¤Á¤é
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Coat \198,000¡¿ Pullover \39,600¡¿ Dress \36,300¡¿ Skirt \66,000¡¿¤½¤ÎÂ¾ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
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Coat \242,000¡¿ Blouse \82,500¡¿ Pants \86,900¡¿ ¤½¤ÎÂ¾ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
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Coat \330,000¡¿ Dress \99,000¡¿¤½¤ÎÂ¾ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
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Profile¡§Í³ÅÄ ÀÅ
Í³ÅÄ¡¡ÀÅ¡¿Shizuka Yoshida
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Instagram¡¿@shizuka_yoshida(https://www.instagram.com/shizuka_yoshida_/)
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