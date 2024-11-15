¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜºê¸©µÜºê»Ô¡Û¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬µÜºê»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿
µÜºê»ÔÌò½ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼õÂ÷³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼GIC(³ô)¡Ë¤¬¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤µÜºê»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÎáÏÂ£¶Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡Ê¿å¡ËµÜºê»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©ÃÏ¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£GIC(³ô)¡¡µÜºê¥Ë¥¢¥·¥ç¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥ÞーµòÅÀ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¤È¥Ë¥¢¥·¥ç¥¢¤ÎÍøÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢GIC(³ô) ¤È µÜºê»Ô¤Î´Ö¤ÇÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü´Ö¡¢¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ô±Ä½»Âð¤ò¡¢ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Íºà¤ËÄó¶¡¤·¡¢»Ô±Ä½»Âð¤Î¶õ¤½»¸Í¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü: https://prtimes.jp/i/24179/88/resize/d24179-88-b8689a4372bc3b177b84-0.jpg ]¡Ê¸åÎó º¸¤«¤é£´ÈÖÌÜ¤¬GIC(³ô)´ä±ÊÂåÉ½¡ü²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´ä±Ê¡¡ÃÒÇ·¡¡¡¦½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎÐ1-21-10 BRÎ¾¹ñ2¥Ó¥ë2F¡¡¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼õÂ÷³«È¯¤Ê¤É¡üµÜºê¥Ë¥¢¥·¥ç¥¢¥»¥ó¥¿ー¡¡³µÍ×¡¡¡¦½êºßÃÏ¡¡µÜºê»ÔµÜÅÄÄ®£¶-£²£·ÅÄÃæOA¥Ó¥ë¡¡¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼õÂ÷³«È¯¤Ê¤É¡¡¡¦Áà¶È³«»Ï¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯£¹·î¡¡¡¦¸ÛÍÑ·×²è¡¡£±£°£°¿Í¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼ÒHPhttps://gicjp.com/