¿·³ã»Ô¡¢»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¥×¥é¥¹¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¡¿·³ã»Ô¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯11·î17Æü¹æ¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤Web¥¢¥×¥ê¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¥×¥é¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¤¬¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¤Î»ÔÀ¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÅ»ÒÈÇ»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤Ë´õË¾¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ë¥åー¥¹¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤¬49.7¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¤³¤ÎÅÙÆ³Æþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÔÀ¯¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë20～40Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤äµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¤«¤éµ»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¥×¥é¥¹¡×¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
<£´¤Ä¤Î¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È>
1.¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¡ª
2.ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ä»Ò°é¤Æ¾ðÊó¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤ò¸·ÁªÇÛ¿®¡ª
3.¸«¤¿¤¤µ»ö¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤ò´ÊÃ±¸¡º÷¡ª
4.¿·³ã»ÔLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤ÇËè¹æÇÛ¿®¡£¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª
¡ã³µÍ×¡ä¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¥×¥é¥¹¡×ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡¡¡§2024Ç¯11·î17Æü¹æ¤è¤ê
ÇÛ¿®ÊýË¡¡¡¡¡¡§¿·³ã»ÔLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤ÇËè¹æÇÛ¿®
¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¿·³ã»ÔÌ±¡ÊÆÃ¤Ë20-40Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ½¸¥Úー¥¸¡¢»Ò°é¤Æ¾ðÊó¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
ÍøÍÑÊýË¡¡¡¡¡¡§¿·³ã»ÔLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡Ö»ÔÊó¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»ÔLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿ÊýË¡¡§¡Ê°Ê²¼URL¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/koho/socialmedia/koholine.html
ÅÐÏ¿ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/koho/socialmedia/koholine.html