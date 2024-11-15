´ÔÎñ¡õ¥É¥é¥ÞーÀ¸³è40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TOSHI NAGAI¤«¤é²»³Ú¡¿±éÁÕ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈMIND¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤È»×¹ÍÎÏ¡Ë¡É¤ò³Ø¤Ö¡ª ¡ØTOSHI NAGAI MIND DRUMMER¡Ù¤¬È¯Çä

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PROFILE
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E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6291-e5f9d581ab4aab642dbd8c629d3c5495.pdf