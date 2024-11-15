¡ÚWaphyto¡Û¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ーÈ¯Çä¡£Å·Á³ÀºÌý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à3¼ï¤Î¹á¤ê

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³ô¼°²ñ¼ÒWaphyto[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-212cc120676c792ad1bc-1.jpg ]Waphyto¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ûー¥à&¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦Ä´ÏÂ¤ÈÌöÆ°´¶¤ò¿¢Êª¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡ÖÏÂ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¦¥©ー¥à¤Ê¼Á´¶¤Ë¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-0fb2e4477bdf10089eb8-2.jpg ]Å·Á³ÀºÌý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à3¼ï¤Î¹á¤ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì»°²Ï¤ÎÂç¼«Á³¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬Ëþ¤Á¤ï¤¿¤ë¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¹á¤ê¡£¤´¼«Âð¤Ë¤â¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£2024.11.15 ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä / 3¼ï/ ³Æ 110£íL 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥êー¥É¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー&¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-61c24cd2337ec504bca5-3.jpg ]¡¦¥êー¥É¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó&¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-b93dd508e06f21a0b5b2-4.jpg ]¡¦¥êー¥É¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È&¥Ñ¥Á¥å¥ê[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-708b80f01277962f9015-5.jpg ]ÍÆ´ï¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¡£¥êー¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÅ·Á³¿ù¤ÎÍ¾ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¸Å»æ¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢É÷¹ç¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑºÑ¤ßÍÆ´ï¤Ï¡¢WaphytoÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»ÈÍÑÊýË¡¡§ÉÕÂ°¤Î¥êー¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(4ËÜ¥»¥Ã¥È)¤òÁÞ¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥êー¥É¤ÎËÜ¿ô¤ÏÉô²°¤Î¹¤µ¤ä¹¥¤ß¤Î¶¯¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´Ä´À°¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÌÜ°Â¡§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4ËÜ¤òÁÞ¤·¤ÆÌó£±～£²¤«·î¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-4abb21604172007962ce-0.jpg ]¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊHoliday¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤«¤éÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-7d1dd2303d5bf0ba5690-7.jpg ]¡ÚHP/¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Û¡¡ https://www.waphyto.com¡ÚWaphyto ¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È¡Û¡¡ https://waphyto.com/pages/shop-list¡Ú¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Û¡¡ @waphyto_japan¡¡https://www.instagram.com/waphyto_japan/[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/63802/41/resize/d63802-41-8ac6360b970fd588eb82-6.jpg ]³ô¼°²ñ¼ÒWaphytoÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ¿¹ÅÄÆØ»Ò½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¿¢ÅÄÄ®»úÂçÁ·39-5¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥ó¥¿ー£´FÀßÎ©¡§2019Ç¯11·î15Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWaphyto¡×¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢Å¹ÊÞ±¿±ÄLive colorfully with Mother Earth. Êì¤Ê¤ëÂçÃÏ¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤¤è¤¦¡£Waphyto(¥ï¥Õ¥£¥È)¤Ï¿¢ÊªÎÅË¡⼠¤Î¿¹ÅÄÆØ»Ò¤¬ÁÏÀß¤·¡¢¥Õ¥£¥È¥Æ¥é¥Ôー¡ß¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ßÅì»°²Ï¤Î¹ñ»º¥Ïー¥Ö¤Î¸ú²Ì¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¥±¥¢¤Þ¤Ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÍÆ´ï¤Ë¤ÏºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßÍÆ´ï¤ÏÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ²ó¼ý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£