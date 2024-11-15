500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¡ß¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
²èÁü¡§2024Ç¯8·î³«ºÅ¤Î¡Ø¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡Ù
Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ 11/23(ÅÚ)～12/25(¿å)¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¥ö·î´ÖËèÆü¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Åß¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥Ä¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¸÷¤È²»¤Î¥·¥çー¡×¤È¡¢¶õÃæ¤Î¡Ö¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡×¤Î±é½Ð¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½é³«ºÅ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡Ö¥®¥é¥®¥é¸÷¶Á¶Ê¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿»°°Ì°ìÂÎ¤Î±é½Ð¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×
¥É¥íー¥ó¡õ¥Þ¥ë¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥Ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢Æ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤ËÈ¿±þ¤·¡¢°ìÀÆ¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
²èÁü¡§2024Ç¯8·î³«ºÅ¤Î¡Ø¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡Ù
¥¤¥Ù¥ó¥È¡§ Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¥É¥íー¥ó¥·¥çー
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2024Ç¯11·î23Æü(ÅÚ)～2025Ç¯12·î25Æü(¿å)
ËèÆü³«ºÅÍ½Äê¡Ê±«Å·Ãæ»ß¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§ Ìó10Ê¬´Ö
Ê¿Æü¡Ê20Æü´Ö¡Ë19¡§00～
ÅÚÆü½ËÆü¤È12/23.24.25¡Ê13Æü´Ö¡Ë17¡§30～
´ÑÍ÷¾ì½ê¡§ ¥Þ¥ë¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥Ä¡¦¼ÇÀ¸¹¾ì
´ÑÍ÷ÎÁ¶â¡§ ÌµÎÁ
¢¨ÊÌÅÓ¡¢Æþ±àÎÁ¡¦Ãó¼ÖÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹