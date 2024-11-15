¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÍèÆü¡ª¡ÃÃ±ÆÈ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëJACK WHITE ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ーÍèÇ¯3·î¤Ë·èÄê¡ª

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2024/11/18 (·î) 10:00～¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡ª
▶︎https://eplus.jp/jackwhite/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=A3neCOTqfj8 ]
JACK WHITE¡¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
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Jack White ▶︎https://jackwhiteiii.com/