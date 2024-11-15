¡ÒFirsthand¡ÓWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡ÖKNIT¡ªKNIT¡ªKNIT¡ª¥Ë¥Ã¥È¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ª¡×¤ò¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÖFirsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É)¡× ¤Ï¡¢ ¡ÖKNIT¡ªKNIT¡ªKNIT¡ª¥Ë¥Ã¥È¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿WEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò11·î15Æü(¶â)12»þ¤è¤ê¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥ÈDaytona Park(¥Ç¥¤¥È¥Ê¥Ñー¥¯)¤Ë¤Æ¡¢¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤³¤â¤³¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¤ä¼çÌòµé¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥ê¥Ü¥ó»É½«¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Firsthand¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎKNIT¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£URL : https://www.daytona-park.com/feature/887342?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1114_fhknit&utm_content=P(https://www.daytona-park.com/feature/887342?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1114_fhknit&utm_content=P)
- ¡ÖKNIT¡ªKNIT¡ªKNIT¡ª¥Ë¥Ã¥È¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ª¡×
¡Ò¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð¡Ó
¥¦ー¥ëº®¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥é¥Ö¤ò1ÅÀ1ÅÀ¼êºî¶È¤ÇÊÔ¤ó¤À¥¯¥é¥Õ¥È´¶Éº¤¦¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡£
¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê : \29,997
¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê : \33,300
¥«¥éー : ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ / ¥Ô¥ó¥¯
¥µ¥¤¥º : ¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
¥ê¥Ü¥ó¤Î¥³ー¥É»É½«¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¼çÌòµé¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥È¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿µ¯ÌÓ´¶¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ã»¾æ¤Ê¤Î¤ÇÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó¥³ー¥É»É½« ¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê : \8,800
¥«¥éー : ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー /¥ß¥ó¥È
¥µ¥¤¥º : F
ÇÛ¿§¥Üー¥Àー¡ß¤ª²ÖÊÁ¤Î¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤È½÷À¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ë¥Ã¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¹¥È¤Î¥Ü¥È¥à¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ïー¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê : \9,900
¥«¥éー : ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー /¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º : F
¥«ー¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÉ½¾ð´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥®ー»å¤¬º£Ç¯¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥È¡£¥Ü¥¦¥¿¥¤¤Ä¤¤Ç¡¢¤è¤ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤Ë¡£
¥¿¥¤ÉÕ¤¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê : \12,650
¥«¥éー : ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ùー¥¸¥å
¥µ¥¤¥º : F
¥È¥ì¥ó¥É¤Îé¬é¯ÊÁ¤òÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÂçÃÀ¤Ê»É½«¤È¶ß¸µ¤Ï¥»ー¥éー¥«¥éー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥íー¥º»É½«¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê : \13,970
¥«¥éー : ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー/¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º : F
3¼ïÎà¤Î»å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¿þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥·¥ã¥®ー¡¢ÃæÃÊ¤Ë¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥é¥¥é¥é¥á¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Äø¾®¤µ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃ¼ì¤Ê»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ïー¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¥«¥éー¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê : \14,993
¥«¥éー : ¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー/¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º : F
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÁ¤ÎÇÛ¿§¥«¥Ã¥È¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬É½¾ðË¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤ª¿¬¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È±£¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥«¥éー¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê : \12,650
¥«¥éー : ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ì¥Ã¥É/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º : F
- ¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«Æü 11·î15Æü(¶â)12»þ
WEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄURL : https://www.daytona-park.com/feature/887342?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1114_fhknit&utm_content=P(https://www.daytona-park.com/feature/887342?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1114_fhknit&utm_content=P)
- Firsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëFirsthand¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥¢ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥â¥Îºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÂÎ¸³¡¢¿·¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OFFICIAL WEB SITE¡§https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html
Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/firsthand__official/
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É : Firsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É) / CFCL (¥·ー¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë) /GANNI (¥¬¥Ëー) / the garment (¥¶ ¥¬ー¥á¥ó¥È) / VIVIANO (¥ô¥£¥ô¥£¥¢ー¥Î) / BASICS (¥Ù¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹) / BASERANGE (¥Ùー¥¹¥ì¥ó¥¸) etc ¡Ä
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
1986Ç¯ÁÏ¶È¡£´ð´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK'S STORE(¥Õ¥êー¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÖFirsthand¡×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFREAK¡×¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¶¨¶Èµ¬³Ê½»Âð¡ÖFREAK¡ÇS HOUSE¡×¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ö&FREAK.¡×¡¢ºÆ¥¨¥Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥êー¥¯¥¹ÅÅµ¤¡×¡¢NFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNFT FREAK¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£
FREAK¡ÆS STORE¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¹¥¤¡×¤ä ¡ÖÇ®°Õ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÖFREAK'S VILLAGE¡×¡¢¥íー¥«¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë´ë²è¤Ç¡¢SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È (https://daytonajp.com/ )
https://prtimes.jp/a/?f=d2246-574-864a4d73ed2acaf662590914e682962d.pdf