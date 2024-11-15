ÆÈÁÏÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖTHE PEAKS¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢¿·´ë²è¤Ç¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖTHE PEAKS¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¡¢2024Ç¯11·î15Æü¤è¤êÄÂÂßÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ê https://living-collections.jp/peaks/shibuya/ ¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢Æþµï¼ÔÊç½¸³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTHE PEAKS¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
THE PEAKS¤Ï¡ÖÆÈÁÏÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖTHE PEAKS¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿¨¤ì³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Î¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿´Ö¼è¤ê¤äÍ¥²í¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤Ë¿¼¤¤½¼Â´¶¤ÈÍ¥±Û´¶¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTHE PEAKS¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¢£ THE PEAKS SHIBUYA Êª·ï³µÍ×
Êª·ïÌ¾¡§THE PEAKS SHIBUYA
¸òÄÌµ¡´Ø¡§JR»³¼êÀþ¡Ö½ÂÃ«¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ8Ê¬
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®
¹½Â¤µ¬ÌÏ¡§ÃÏ¾å3³¬·úÃÏ²¼1³¬·ú
½×¹©¡§2025Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
Æþµï³«»Ï¡§2025Ç¯3·î¾å½ÜÍ½Äê
THE PEAKS SHIBUYA¤Î¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¿³ºº¤Î¤¦¤¨È¯¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://living-collections.jp/peaks/shibuya/registration/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Êquador/Branche¥·¥êー¥ºÅù¡Ë¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌÚÂ¤¥¢¥Ñー¥È³«È¯¤ä¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë³«È¯»ö¶È¡¢³Æ¼ïÅê»ñ»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸Í·ú¤Æ½»ÂðÈÎÇäÆüËÜ°ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈÓÅÄ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È½»¤à¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢²È¤ò¡Ö¼Ú¤ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«4-2-12 EDGEÆîÀÄ»³2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÎëÌÚ¡¡±Ñ¼ù
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
URL¡§https://www.living-cp.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º³«È¯¶È¡¦³Æ¼ïÅê»ñ¶È