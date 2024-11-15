¡þÌµÎÁ»ºÇÑÅ¬Àµ½èÍý¥»¥ß¥Êー¡þ¡ÖÇÑ´þÊª°ãÈ¿»öÎã²òÀâ¥»¥ß¥Êーvol.1¡×Ï¿²èÇÛ¿®¤Î³«ºÅ·èÄê
¥¸¥ã¥ë¥¯¤ÏPC¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦»º¶ÈÇÑ´þÊªÅ¬Àµ½èÍý¡¦¥Çー¥¿¾Ãµî¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Âçºåºæ¶ÚËÜÄ®¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ë¥¯¤Ï¡¢12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»ºÇÑÅ¬Àµ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖÇÑ´þÊª°ãÈ¿»öÎã²òÀâ¥»¥ß¥Êーvol.1¡×¤ò»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e9%81%95%e5%8f%8d%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcvol-1/#form
Ä¹Ç¯¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤Î¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Å¬Àµ½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó60Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÊÑ¿Íµ¤¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÑ´þÊª°ãÈ¿¤Ï¡¢¸Î°Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í°ÙÅª¤Ê¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë»ö·ï»öÎã¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯3·î～7·î¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ãÈ¿»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
£±.¿È¶á¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡¡£².¤¹¤Ù¤Æ¤Î»öÎã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëË¡Î§¤Î²òÀâ¡¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¼ÂºÝ¤Ë¿È¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë°ãÈ¿»öÎã
1.¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬¼«¼ÒÉßÃÏÆâ¤ËËäÎ©ÉÔË¡Åê´þ
2.3Ê¬´Ö¤Ç¥¿¥¤¥ä67ËÜ¤òÀî¤Ë¼Î¤Æ¤¿¡©¡ª
3.´Ç¸î»ö¶È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÃí¼Í´ïÅù¤ò²ÈÄíÍÑ¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤ËÅê´þ
4.Å¬ÀµÊÝ´É¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¡©¡ª
5.±¿ÍÑÃæ¤ÎËäÎ©½èÊ¬¾ì¤Ëµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·Ì¿Îá¡©¡ª
6.¥Æ¥¹¥ÈÅú°ÆÍÑ»æ¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÍÏ²ò½èÍý
7.¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Ç¤Î°ãÈ¿
¤¼¤Ò¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤«¤é¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°ãÈ¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÇÑ´þÊª°ãÈ¿»öÎã²òÀâ¥»¥ß¥Êーvol.1¡×
Æü»þ¡§12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:15
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¨¿½¹þ´°Î»¸å¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¼õ¹ÖÍ×ÎÎ¤ò¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ
°Ê²¼¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e9%81%95%e5%8f%8d%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcvol-1/
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê
12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:30¡º
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¡Ê¤³¤¹¤²¡Ë
TEL¡§06-6265-3373(Ê¿Æü9:30～17:30)
¢£¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_cWKbqOjvoE ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ë¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀµÌÚÎÉ¾»
ËÜ¼Ò¡§¢©541-0054¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîËÜÄ®2ÃúÌÜ2ÈÖ11¹æ ºæ¶ÚËÜÄ®À¾Èø¥Ó¥ë10³¬
Åìµþ»ÙÅ¹¡§¢©143-0006¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç3-2-21¡¡¥¿¥°¥¿ー¥ß¥Ê¥ë5F
ÏÂ²Î»³»ö¶È½ê¡§¢©648-0086¡¡ÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ô¿ÀÌî¡¹202-1
ÀßÎ©¡§Ê¿À®11Ç¯5·î13Æü
»ñËÜ¶â¡§29,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼è°·¶ÈÌ³¡¦ICTµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó°Æ
¡¦»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý
¡¦»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
HP¡§https://www.jarc-net.co.jp/