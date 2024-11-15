¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¤Ë¡í¥ï¥ë¥¬¥¡Ê³Á¡Ë¡í¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡£¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¡¢¥«¥á¥à¥·¤ÎÈï³²¡Ä°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»º¡ÖÌõ¤¢¤ê ÉÙ»Î³Á¡×¤ò¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»´ë²è¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¥°¥ë¥á¡¦À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ¿©Ê¸²½(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ¡¢ÂåÉ½¡§Çë¸¶ ¾Ï»Ë)¤Ï±¿±Ä¤¹¤ëË½§»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥àÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯11·î¡¢°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»º¡ÖÌõ¤¢¤êÉÙ»Î³Á¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¡¢¥«¥á¥à¥·¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¤ò¡¢¤´²ÈÄíÍÑ¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»µ¬³Ê¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ºÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tsukijiichiba.com/user/product/37666
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¤Ë"¥ï¥ë¥¬¥¡Ê³Á¡Ë"¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
10·îÃæ½Ü¤«¤é11·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¡ÖÉÙ»Î³Á¡×¤Î¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¹âÅüÅÙ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤«¤éÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤³Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï£¸·î¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÆü¾Æ¤±²Ì¡×¤äÂæÉ÷¤Î¶¯É÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥ì²Ì¡×¡¢¤µ¤é¤Ë£¶·î～£¸·î¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ÎÈï³²²Ì¡×¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³ÏÎÌ¤ÏºòÇ¯¤Î£²³ä¸º¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó£±³ä¤¬Ìõ¥¢¥ê²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌõ¥¢¥ê²Ì¤ÏËÜÍè¡¢µ¬³Ê³°ÉÊ¤È¤·¤Æ²Ã¹©ÍÑ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ö¥ï¥ë¥¬¥¡Ê³Á¡Ë¡×¤È¤·¤Æ±þ±çÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤¬³ÊÊÌ °¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»º ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¡ÖÉÙ»Î³Á¡×
ÉÙ»Î³Á¤Ï¡¢°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»Ô¹ñÌÚÃÏ¶è¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡¢º£¤â¹ñÌÚ¡¦µíÌ¾ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ£²Ç¯¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹ÄÂ¨°Ì¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¹ñÌÚÃÏ¶èÆâ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿Ëª²°·Ï¤Î³Á¤ÎÉÄ¤ÎÃæ¤«¤éË»ºÀ¤Ç¤·¤«¤âÃå¿§¤¬ÎÉ¤¯²Ì¼Â¤¬Âç·¿¤ÎÊÑ°Û¤ÊÌÚ¤¬£²ËÜÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°é¼ï¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¡¢²Ì¼Â¤¬ÉÙ»Î»³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¾¼ÏÂ30Ç¯¤Ë¡ÖÉÙ»Î³Á¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î³Á¤Ï½Â³Á¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅþÄì¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶èÆâ¤ÇÃ¦½Â¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿CTSDË¡¡ÊÃº»À¥¬¥¹+¥¢¥ë¥³ー¥ëÃ¦½ÂË¡¡Ë¤Ç¤Ï½Â¤¬È´¤±ÀÚ¤ì¤º¡¢À¸»º¼Ô¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿Éô²ñÆÈ¼«¤ÎÃ¦½ÂÊýË¡¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¤À¤±¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç10ÆüÄøÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ò£µÆü¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÃ»´ü´Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÃ¦½ÂÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Ãº»À¥¬¥¹Êý¼°¤ÈÈæ¤Ù¡¢È¢¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ì£¤¬¤È¤Æ¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÉÙ»Î³Á¤ò¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É³Á¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Èé¤ò¤à¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄÉ½Ï¤µ¤»¡¢È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥´ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥à¥·¤ÎÈï³²²Ì¤Ï°ìÉô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¥«¥á¥à¥·¤¬嚙¤ß¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¾¯¤·¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîÂç¤¹¤ëÁ°¤ËºÙË¦¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼þ¤ê¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤»¤º¤Ø¤³¤ó¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇÌÌ¤ò¸«¤ë¤È²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë²ÌÆù¤¬ÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Ë³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡á¡Ö½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¿¤áÈþÌ£¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì°Ê³°¤Î²ÌÆù¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¿©Ê¸²½
2001Ç¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¤À¸»º¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ºÄ¾¥°¥ë¥áEC¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò³«¶È¡£2004Ç¯ ÅìµþÃæ±û²·Çä»Ô¾ì(ÃÛÃÏÀÄ²Ì»Ô¾ì)¤ÈÄó·È¤·»Ô¾ìÄ¾·ëEC¡ÖÃÛÃÏ»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥à(µì Ë½§»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥à(¸½¡×¤ò³«»Ï¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é https://www.shokubunka.co.jp/contact/