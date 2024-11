Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡Ø¥Õ¥í¥à¥í¥¹¥È¥¥ー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥Ü¥Ç¥£¥·¥ã¥ïー¥·¥í¥Ã¥×¡ÙÃÂÀ¸

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:及川 美紀)は、“失われるものを美しさに変えていく”をコンセプトに、本来捨てられてしまう資源を、美しさにつながる新しい価値へと転換することで、資源活用や地域活性、第一次産業の応援に貢献しながら、美しさの可能性を広げ、人・社会・地球の未来へつなげていくブランド「From Loss To Beauty(フロムロストゥービューティー)」から『フロムロストゥービューティー ボディシャワーシロップ』(390mL 税込3,960円 <税抜 3,600円>)を2024年12月1日に発売します。

『フロムロストゥービューティー ボディシャワーシロップ』は、高知県の清流のほとりに実る「ゆず」の未利用資源「さのう」と呼ばれる搾汁カスから抽出した保湿成分「ゆずのさのうエキス」を配合。とろりとしたテクスチャーとエアリーな泡で、洗い流した後もしっとりと全身を包み込む、濃厚なシロップのようなボディソープです。乾燥に悩む方も、保湿成分配合でしっとりとしたふっくらなめらかな肌を目指します。

製品特長

成分

ポーラ新規開発オリジナル保湿成分「ゆずのさのうエキス」を配合。

高知県の「ゆず」の加工過程で廃棄される「さのう」(搾汁カス)から抽出したエキス。

その他、保湿成分「はちみつ」「マテ茶葉発酵液」「コメ発酵液」「レモングラス葉/茎エキス」を配合。

感触

ゆずとはちみつをじっくり煮つめてつくった濃密なシロップのようなまろやかさ。

洗い上がりも、しっとりとしたふっくらやわらかい後肌を。

香り

はちみつをたっぷりたらしたゆず茶からインスパイア。

ゆずのすがすがしさとはちみつのやさしい甘さをミックスしたリラックス感にあふれるような香りで豊かなバスタイムを演出。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ&エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約470店舗・旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国有名百貨店等ポーラコーナー83店舗を含む約2,700店、ポーラ公式オンラインストア(https://www.pola.co.jp/ec/)にてお取り扱いします。(2023年12月末時点)

2024年12月1日発売

フロムロストゥービューティー

ボディシャワーシロップ

【ボディ洗浄料】

390mL 税込3,960円 (税抜 3,600円)

デザイン

高知県の豊かな自然で育まれるゆず特有の黄色をキーカラーに、「さのう」のみずみずしく輝くような美しさを表現しました。

[開発背景]From Loss To Beautyについて

From Loss To Beauty(フロムロストゥービューティー)は、“失われるものを美しさに変えていく”をコンセプトに、本来捨てられてしまう資源を、美しさにつながる新しい価値へと転換することで、資源活用や地域活性、第一次産業の応援に貢献しながら、美しさの可能性を広げ、人・社会・地球の未来へつなげていくブランドです。生産者や地域にとっても、驚きや新たな希望を生みだし、お客さまの笑顔へとつながっていく。それがビューティーのチカラだと私たちは信じ、ポーラ全社の行動指針である「We Care More. 世界を変える、心づかいを。」と、2029年に迎える創業100周年に向けて定めた「サステナビリティ方針」を実現してまいります。

◆「We Care More. 世界を変える、心づかいを。」

人・社会・地球、そのすべてをケアしていく。

世界を変える、心づかいを届ける。

美容と健康という枠組みにとらわれず、

あらゆる領域において、一人ひとりが何ができるかを考え、取り組んでいます。

ポーラ2029年ビジョン:https://www.pola.co.jp/wecaremore/

◆ポーラ「サステナビリティ方針」

2029年までのSDGsの目標数値を社会・経済・環境に分類し、ゴールを定めました。この3分類を循環させる独自のポーラ サステナビリティサイクルを構築し、人の可能性を広げることで、多様な価値観を尊重し、全ての人が活躍できる社会を創造していきます。

◆「ゆず」の未利用資源に着目

ゆずは青果としてはもちろん、皮はゆず胡椒やジャム、果汁はポン酢などさまざま活用される果実です。

使い道がなく、廃棄されている「さのう」と呼ばれる搾汁カスに着目しました。加工過程で1年の収穫量約10,000tのうち約3,600tを廃棄するため、廃棄の手間やコストもかかり、地域の課題となっています。

※画像はイメージです

◆産学官連携でのエキス開発

地域に眠る資源から価値を発掘することで、資源や地域のブランディングにも貢献。ポーラのサイエンスをベースに生産者、自治体、大学と共創することで新たな価値を創造しました。

[製品特長]成分 ポーラ新規開発オリジナル保湿成分「ゆずのさのうエキス」を配合

NEW ポーラオリジナル保湿成分「ゆずのさのうエキス」配合

高知県の「ゆず」の加工過程で廃棄される

「さのう」(搾汁カス)から抽出したエキス。

その他、保湿成分「はちみつ」「マテ茶葉発酵液」「コメ発酵液」「レモングラス葉/茎エキス」配合。

※画像はイメージです感性品質

感触

ゆずとはちみつをじっくり煮つめてつくった濃密なシロップのようなまろやかさ。

洗い上がりも、しっとりとしたふっくらやわらかい後肌を。

1.外観

ゆずとはちみつをブレンドしてじっくり煮つめたような濃密シロップ

2.泡立てたとき

軽やかでやさしい泡が全身を包み込む

・密着感:肌にぴったり密着するような感触

・しっとり感:心地良く肌※1に浸透し、うるおうような感触

・なめらか感:均一に伸び広がり、とろけるような感触

3.後肌

うるおいヴェールが肌を包み込み、スキンケア後のようなふっくらとやわらかでしっとりとした後肌感触

※1:角層

香り

はちみつをたっぷりたらしたゆず茶からインスパイア。

ゆずのすがすがしさとはちみつのやさしい甘さをミックスしたリラックス感にあふれるような香りで豊かなバスタイムを演出します。

使用方法

適量を手にとり、泡立ててからやさしくなじませ、その後よく洗い流してください。

ボディタオルやスポンジでもご使用いただけます。適量をとり、軽く泡立ててご使用ください。

主な配合成分