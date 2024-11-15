¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Àã¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö½üÀã¥É¥íー¥ó(R)SRD-F11RC¡×¡¢11·î15Æü¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
¥¨¥Ðー¥Ö¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö½üÀã¥É¥íー¥ó(R)SRD-F11RC¡×¤Ï¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ç´ÊÃ±¤Ë½üÀãºî¶È¤¬¤Ç¤¤ëÌµ¿Í¼«Æ°½üÀãµ¡¤Ç¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÆüËÜÃæ¤ÎÀã¹ñ¤ÇËèÇ¯·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë½ÅÏ«Æ¯¤ÎÀã¤«¤¤ò¡¢¿·¤·¤¤¥É¥íー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÊÑ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½üÀã¥É¥íー¥ó¤Ç¡¢Àã¤«¤¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤ÎÅß¤ÎÊë¤é¤·¤ò°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤êÀã¹ñ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·²þÎÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î»þÅÀ¤«¤é´û¤ËÀã¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¾Ò²ðYouTubeÆ°²è¤ÏÌó60Ëü²ó¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤´»Ù±ç¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½üÀã¥É¥íー¥ó(R)SRD-F11RC¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/55567/36/resize/d55567-36-e8bd3561d25be9f5ca56-0.png ]Àã¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢½üÀã¥É¥íー¥ó(R)¤È¤Ï¡ã½üÀã¥É¥íー¥ó(R)SRD-F11RC¤ÎÆÃÄ¹¡ä´ÊÃ±Áàºî¤ÈÌµÀþÁà½Ä¡§¼¼Æâ¤ä¼ÖÆâ¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ý¡ÊÁ÷¿®µ¡¡Ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ½üÀãºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê4ÎØ¥âー¥¿ー¤È¥¼¥í¥¿ー¥óµ¡Ç½¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê65cmÉý¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÀû²ó¤Ç¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê1000W¥âー¥¿ー¤ÇÀÑÀã¤âÆñ¤Ê¤¯½üÀã¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÅÅÆ°¶îÆ°¡§CO2¥Õ¥êー¤ÎÅÅÆ°¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÅ²»Àß·×¤Ç½»ÂðÃÏ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Æ°½üÀãµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡§2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°½üÀãµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥¥Ã¥È¡ÊÍ½þ¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç½üÀã¥¨¥ê¥¢¤ò»ØÄê¤·¡¢ÀßÄê¤·¤¿¥ëー¥È¤Ç¥É¥íー¥ó¤¬¼«Æ°¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£½üÀã¥É¥íー¥ó(R)SRD-F11RC¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/55567/36/resize/d55567-36-5e119c034644999d6fb8-3.png ]¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§¡¡https://greenfunding.jp/lab/projects/8638/¡Ê2024Ç¯11·î15Æü(¶â)15:00¤è¤ê¸ø³«¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â)15:00～2024Ç¯12·î31Æü(²Ð)¥ê¥¿ー¥óÀ½ÉÊ°ìÍ÷¡§ËÌ³¤Æ»¸ÂÄêÁá³ä¡§1,150,000±ß¡Ê100,000±ßOFF¡ËËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥«¥éーÁá³ä¡§1,150,000±ß¡Ê100,000±ßOFF¡¦¸ÂÄê5Âæ¡ËËÜ½£¸ÂÄêÁá³ä¡§1,160,000±ß¡Ê100,000±ßOFF¡Ë»Í¹ñ¡¦¶å½£¸ÂÄêÁá³ä¡§1,190,000±ß¡Ê100,000±ßOFF¡Ë¢¨¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÛÁ÷ÎÁ¡¦½é´üÆ³Æþ¡¦½é¿´¼Ô¹Ö½¬ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¹ñ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÅß¤Î¡ÖÀã¤«¤¡×¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê´´ÀþÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤Ï¸ø¶¦¤Î½üÀãµ¡¤Ê¤É¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î»äÍÃÏÉßÃÏÆâ¤Ï¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø¤«¤éÆ»Ï©¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ½êÍ¼Ô¤¬¾®·¿¤Î½üÀãµ¡¤ä¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÎÏ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤â¤Î¤ÇÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð²½ÌäÂê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤«ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Î½üÀã³×Ì¿¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö½üÀã¥É¥íー¥ó(R)¡×¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¤â¤ëÀã¤ò½üÀã¤¹¤ëÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤´¶¨ÎÏ¤òÊç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¡¢ÎÌ»ºÈÎÇä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¡¢Àã¤«¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·½üÀã¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¸ÂÄê¥«¥éー¤Î½üÀã¥É¥íー¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÀã¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½üÀã¥É¥íー¥óÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.everblue.tech/products/clearing-snow-drone¥¨¥Ðー¥Ö¥ëー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥Ðー¥Ö¥ëー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤ÈÁÁ¥·¿¡¢ÅÅÆ°·¿¿å¾å¥É¥íー¥ó¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¡¢Ä´ººÅÀ¸¡¡¢·ÙÈ÷´Æ»ë¡¢µß½õ»Ù±ç¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ç¤¡¢ÍÎ¾å¤ä²ÏÀî¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½üÀã¥É¥íー¥ó(R)¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿å¾å¥É¥íー¥ó¤òÆ°¤«¤¹¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤Ê¤ë¼«Æ°ÁàÁ¥µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡Ö½üÀã¥É¥íー¥ó(R)¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯±è´ßÉô¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤â²ò·è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈEV¥·¥Õ¥È¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡¢²áÁÂ²½¡£ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¸³è´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ï¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢AI¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥íー¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Î²ñ¼ÒÌ¾¡Ï¥¨¥Ðー¥Ö¥ëー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎÂåÉ½¼Ô¡ÏÌî´Ö ¹±µ£¡Ê¤Î¤Þ ¤Ä¤Í¤¿¤±¡Ë¡ÎÀß¡¡Î©¡Ï2018Ç¯12·î¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÏÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥öµÖÆóÃúÌÜ67ÈÖÃÏ1¹æ¥Õ¥§¥êー¥Á¥§ÎÐ¥öµÖA2¡ÎSNS¡Ï ¡¦YouTube¡¡https://www.youtube.com/channel/UCpguWTqTsIy3ZjoPfxGm-Cg¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/everbluetech¡¦Facebook¥Úー¥¸¡¡https://www.facebook.com/everbluetech/¡¦Instagram¡¡https://www.instagram.com/everbluetech/