¥³¡¦¥¹¡õ¥¯¥©¥ó¡¦¥æ¥ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²¾¼áÊü¿³ºº´± ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥·¥ó¡Ù¤òU-NEXT¤ÇÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年11月18日(月)より韓国ドラマ『仮釈放審査官 イ・ハンシン』を日本初・独占見放題配信いたします。

『仮釈放審査官 イ・ハンシン』は、11月18日(月)に放送がスタートする韓国tvNの新月火ドラマです。

受刑者が刑期満了前に出所できる唯一の方法、仮釈放。”最後の判事”とも呼ばれ、受刑者たちが切望する仮釈放の決定権を持つ「仮釈放審査官」に任命された弁護士イ・ハンシンを、「ミッシング~彼らがいた~」シリーズのコ・スが熱演。また、広域捜査隊の犯罪捜査チームのエース刑事であり、イ・ハンシンとコンビを組むアン・ソユン役をクォン・ユリが務め、不正に仮釈放を進めようとする悪徳受刑者と奇想天外な方法で仮釈放を防ぐ審査官の攻防戦がスリリングに、時にはコミカルに描かれます。

回を重ねるごとに物語はさらに深みを増し、キャストの圧倒的な演技力と相まって、視聴者を最後まで釘付けにすること間違いなしです。

U-NEXTでは、本作を11月18日(月)21:00より独占で見放題配信いたします。ぜひお楽しみください。

『仮釈放審査官 イ・ハンシン』<全12話>

原題:가석방심사관 이한신

製作国:韓国

製作年:2024年

配信情報:U-NEXT/見放題(日本初・独占配信)

配信開始日:2024年11月18日(月)21:00 ※毎週月・火曜日配信



【スタッフ】

演出:ユン・サンホ

脚本:パク・チヒョン

【キャスト】

コ・ス、クォン・ユリ、ペク・ジウォン、イ・ハクジュ ほか

【ストーリー】

背任罪で服役中のチ・ドンマン会長のお世話係兼弁護士のイ・ハンシンは、周囲から「執事弁護士」と揶揄されながらも懸命に尽くしていた。ある日、チ会長の根回しにより仮釈放審査官に委嘱されたハンシンは、チ会長の仮釈放審査に参加する。しかし、ハンシンはチ会長の仮釈放を妨げる爆弾発言をする。

(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

