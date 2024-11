Âè1²ó¡Ö¥«¥ë¥íー¥º ¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×2024 ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¡ÖÌµ²Ö²ÌÈÓ(¤¤¤Á¤¸¤¯¤á¤·)¡×¡¿ É½¾´¼°11·î13Æü¡¦±÷¡ÖÈ¬Ë§±à¡×

USAライス連合会 日本代表事務所

USAライス連合会日本代表事務所(本部:米国バージニア州)は、カリフォルニア産の中粒種のおコメ「カルローズ」を使用した第1回「カルローズ メニューアイディアコンテスト2024」の結果発表並びに表彰式を、11月13日に「八芳園」(東京都港区)にて行いました。

「カルローズの食材力を生かした、新しいおコメ料理」をテーマに「プロフェッショナル部門」と「学生部門(調理・栄養系)」を対象にアイディアを募集、応募数はプロフェッショナル部門104作品、学生部門267作品でした。1次の書類審査で学生部門の優秀賞3作品を決定、プロフェッショナル部門のファイナリスト10作品を選出しました。

プロフェッショナル部門の最終審査は、服部栄養専門学校の協力でレシピを再現・実食する形で実施、最優秀賞1作品と優秀賞2作品を決定しました。表彰式ではその結果を発表、最優秀賞はリストランテt.v.bの調理担当、井澤有美子氏の「無花果飯」が受賞しました。

表彰式にはメディア関係者と料理界で活躍するインフルエンサー等44名が出席、後援のアメリカ大使館農産物貿易事務所(ATO) の所長エリク・ハンセン氏が、各賞のプレゼンターを務めました。

最優秀賞の井澤有美子氏とハンセン所長

最優秀賞には賞金20万円、優秀賞には賞金5万円と「月刊専門料理」購読一年分を、また最終審査に残った入賞者全員に賞状が授与されました。 学生部門の優秀賞受賞者には、賞金3万円と賞状が授与されました。(全員に副賞としてカルローズ5kgを進呈)

■パネルディスカッション

審査員によるパネルディスカッションで、当コンテストの結果と成果を振り返りました。

受賞作品を中心に、応募作品の傾向や評価ポイントを解説しました。カルローズの特長が活かされるライスサラダ・ライスプディング(リオレ)といった欧米料理の2大分野での応募が多かった中で、その「進化系」にチャレンジし、今後の可能性を感じられた作品が評価されました。外食業界のプロ目線に加え、料理家の視点から、家庭でも取り入れたいカルローズの調理法やメニューに関しても言及されました。

10年間審査員を務めている青島氏は「従来は、おコメの特徴やレストランでの汎用性などが評価基準だったが、今回はよりアイディアを深掘りし、調理法やレシピと組み合わせでカルローズの良さが発揮されるのかがポイントとなった。」と語り、最優秀賞の「無花果飯」について稲田氏は「すごくエッジの効いた料理なのに、カルローズを使うことでとてもまとまった味に仕上がっている。技ありと感じた」と評価しました。

深沢氏は、優秀賞の「カルローズの四川坦々風 ふわトロ卵添えは3種類の油を使用し、カルローズの油との相性の良さを発揮していて、驚いた」とコメント。また「アオリイカのライスサラダ」については「茹で汁を使うというアイディアは今までにはない発想で、カルローズの特徴を抜群に発揮したレシピ」と評価しました。佐藤氏は、「ネーミングにもアイディアが詰まっていて勉強になった。」成澤氏は「審査を通じて新しい料理に出会えて楽しめた」と感想を述べました。

また、学生部門について、稲田氏から「カルローズの自由度の高さゆえに迷って悩んだ様子か書類からも伝わった。その中で極めて完成度が高かったのが3つの入賞作品。人一倍日々勉強されていることが伺えて、それだけで敬意を表したい。今後に期待したい」と語りました。

司会進行役の樋口氏は、「食材力という観点からカルローズをより多くの方々に知ってもらいたい。知ることで、作る側以外に食べる側でも理解が拡がり、もっとその特長や美味しさが感じられる。」と締めくくりました。

最後に、受賞3メニューの試食が提供されました。受賞者、審査員、参加者、主催者が交流し親睦を深めました。アメリカ大使館農産物貿易事務所(ATO)のシニアマーケティングスペシャリスト・青木氏による、クロージングの挨拶で次回コンテストへの期待が語られました。

審査員・パネルディスカッション メンバー

株式会社クーニーズ・アソシエ 代表取締役 青島 邦彰氏

料理人・エリックサウス総料理長 稲田 俊輔氏

株式会社キュウプロジェクト 代表取締役 佐藤 幸二氏

料理家・管理栄養士 成澤 文子氏

フレンチ料理人・SNS料理家 深沢 あや氏

作家・料理家 樋口 直哉氏

<受賞作品と受賞者>

【1】プロフェッショナル部門最優秀賞:作品名「無花果飯」 井澤 有美子(イザワユミコ)/リストランテt.v.b

リオレの進化系

日本の伝統料理「イカ飯」をアレンジ。やわらかく煮た無花果の中に、白餡で和えたカルローズの冷たいリゾットを詰めた新感覚デザート。

優秀賞:作品名「カルローズの四川坦々風 ふわトロ卵添え」 宗政 豊(ムネマサユタカ) /グランドプリンスホテル広島

拌麺のおコメ応用系

中華の和え物の技法「バン(拌)」で仕立てた一品。茹でたカルローズの食感を活かした。

優秀賞:作品名「アオリイカのライスサラダ カルローズの出汁茶漬け仕立て」 水野 源太(ミズノゲンタ)/ル・プランタン

ライスサラダの進化系

オードブル感覚のイカスミリゾットをライスサラダに。カルローズの茹で汁も活かした出汁茶漬仕立て。

【2】学生部門

優秀賞3作品写真左から- 作品名「コヌレ」山内 明日風(ヤマウチアスカ)/東京都立赤羽北桜高等学校- 作品名「カルローズ米の海老真薯 ~カルローズ米のすり流し~」長谷川 航輝(ハセガワコウキ)/にいがた製菓・調理専門学校えぷろん- 作品名「ライスボールたこ焼き」渡邉 真由美(ワタナベマユミ)/赤堀料理学園

開催概要と他ファイナリストの情報は、USAライス連合会HPのコンテスト特設ページをご参照ください。

USAライス連合会 コンテスト特設ページ :https://www.usarice-jp.com/activity/pro_contest/2024/

カルローズとは?

「カルローズ」はカリフォルニアのバラという意味の名前を持つ、カリフォルニア州オリジナルの「中粒種」です。日本米に代表される「短粒種」とタイ米等で知られる「長粒種」の中間にあたり、双方の優れた点を持ち合わせ、軽い食感とアルデンテとも言える歯ごたえが特長です。

USAライス連合会日本代表事務所

電話03-3292-5507 / メールinfo@usarice-jp.com



