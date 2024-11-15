¥³¥ì¥µ¥ï¡Ö¸µÈà½÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤äCUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ê¤É¡¢10·î¤ËTikTok¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖHOT SONG¡×¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¡ÖAWA¡×¤Ç¸ø³«

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03. °¦¤ÈU / Mega Shinnosuke
04. Take me (feat. reina) (voquote Remix) / Snowk/voquote
05. UCHIDA 1 / GINTA & ODAKEi
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07. Lovely Couple / CHIHIRO
08. Bunny Girl / AKASAKI
09. Watch Me / Å·Çµ¥ê¥ê¥µ(CV: Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤)¡¦µÌ Èþ²Öè½(CV: µ´Æ¬ÌÀÎ¤)
10. CRAZY / LE SSERAFIM
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12. ¹¬¤»¤Ê¤é¼ê¤òÃ¡¤³¤¦ / Ninja We Made It.
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15. Giri Giri / KOMOREBI
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