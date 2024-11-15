¥½¥Ëー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎLOGIQ LABO¡Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ë¤¬Âè21²ó ÆüËÜe-LearningÂç¾Þ¤Î·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó Ì¤Íè¶µ°é»ö¶ÈÉô Åý³çÉôÄ¹¤ÎÃÓÄ¹¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Íý¿ôÇ¾¤ò°é¤à¾®³ØÀ¸¸þ¤±¼«Âð³Ø½¬¥¢¥×¥êLOGIQ LABO¡Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ë¤¬¡¢Âè21²ó ÆüËÜe-LearningÂç¾Þ¤Î·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜe-LearningÂç¾Þ¤È¤Ï
´ë¶È¡¦³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¤È¤¯¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª½Ð¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î4¤Ä¤ÎÂç¿Ã¾Þ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶µ°é¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥ïー¥É¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¤È¤Ï¡©
¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ï¡¢¥½¥Ëー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¾Íèµá¤á¤é¤ì¤ëÍý¿ôÇ¾¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Íý¿ôÎÏ¤ò¡¢Àµ²ò¤òÏÀÍýÅª¤ËÆ³¤¯ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹Íý¿ô¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¶µºà¤È¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Åú¤¨¤òÃµµæ¤¹¤ëÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹Ãµµæ¶µºà¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
[¼õ¾Þ¥¢¥×¥êLOGIQ LABO¡Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸]
1.³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹Íý¿ô¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¶µºà
·×»»¤ä¶õ´ÖÇ§¼±ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¥Ñ¥º¥ë¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÆÉ²òÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÍý¿ôÌäÂê¤ò50,000Ìä°Ê¾å¼ýÏ¿¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÍý¿ôÇ¾¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤Ï¼«Æ°Ä´À°¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Æ³¤¯Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÃµµæ³èÆ°
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÃµµæ¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃµµæÎã¡§AI¤È³¨ËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òºîÀ®
3. »Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë»Å³Ý¤±
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿³Ø½¬»þ´ÖÀßÄê¤ä¡¢Ìµ³ØÇ¯¼°¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢³Ø½¬¤ÇÃù¤Þ¤ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¯³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. AI¤¬¿Æ»Ò¤ò¶¯ÎÏ¥µ¥Ýー¥È
AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó°Æ¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë³Ø½¬´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼ÔÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢³Ø½¬½ªÎ»¸å¤Ë²þÁ±ÅÀ¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿Ì¤Íè¶µ°é»ö¶ÈÉô Åý³çÉôÄ¹¡¿ÃÓÄ¹ ·ÄÉ§
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¶µ°é¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Íý¿ôÇ¾¤ò°é¤à¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È³Ø½¬¶µºà¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤µ¤È³Ø¤Ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼õ¾Þ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤:
¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¸ø¼°¥Úー¥¸¡Êhttps://www.sonyged.com/logiq¡Ë