¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¡ß¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¦ºÅ¡¡ÈÎÂ¥¡ßWeb¹¹ð¥»¥ß¥Êー¡¡Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ò²òÀâ¡¡11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-15:00
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¸Þ½½Íò´´¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à3675¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®³Þ¸¶µü¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Âì°æ ½¨Åµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÎÂ¥¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤Ë¡ª ÍÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬ ÈÎÂ¥¡ßWeb¹¹ð¤Ç¥êー¥É³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»¥Õ¥íー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡Ù¤ò11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¢£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÈÎÂ¥¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê³èÆ°¤Ç¡¢¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¸þ¾å¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÎÂ¥Ã´Åö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤áÂ¿³ÑÅª¤Ê»Üºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤äÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÎÂ¥¼êË¡¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡ÖIP³èÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£IP¤ÏIntellectual Property¤ÎÎ¬¤Ç¡ÖÃÎÅªºâ»º¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÈÇ¸¢¤äºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£IP³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃÂêÀ¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢1400¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÊIP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Î»öÎã¤â¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÈÎÂ¥¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿LINE¹¹ð¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßURL¡Û
https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/20241128/
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢£
¡¦ÈÎÂ¥¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÜºöÆâÍÆ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦IP³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü»öÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦LINE¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¢£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¹¹ð»ö¶ÈÉô ¼çÇ¤¡¡º£°æ ·ò¿Í¡¡»á
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËBtoB¡¢BtoCÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¶È¼ï¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤â7¤Ä¤ÎEC°Æ·ï¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Google¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹¹ð¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Yahoo!¡¢Meta¡¢TikTok¡¢Criteo¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä
¥Áー¥Õ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡¹âÌø ½Ù²ð
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êPR²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢30°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦50°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¤Ë¤Ä¤¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£ËÉÙ¤ÊPR·Ð¸³¤È¥¨¥ó¥¿¥áÃÎ¼±¡¦°¦¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×¢£
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë14 : 00 - 15 : 00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§200Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡§¼«Æ°ÊÖ¿®¤Ç»²²ÃURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï¡§ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏË¡¿Í/»ö¶È²ñ¼ÒÍÍ¸ÂÄê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶È¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2004Ç¯ÁÏ¶È¡¢1400¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£2022Ç¯12·î¤Ë¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢No1*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£PR¤È±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ÎÃÎ¸«¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊSCM¡Ë¡×¤Ç¡¢±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÄãÍ½»»¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç»Üºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Global Top 250 PR Agency Rankings2024¡ÊPRovoke¡Ë¤è¤ê
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡§Âì°æ ½¨Åµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£13F
URL¡§https://www.kwm.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é»ö¶È
¡Ú¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô
Google¹¹ð¤äYahoo!¹¹ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢SNS¹¹ð¡¢Æ°²è¹¹ð¡¢¥Çー¥¿¥Õ¥£ー¥É¹¹ð¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹¹ð¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ¤¤¤¿»Üºö¤òÎ©°Æ¤·¡¢¼Â¹Ô¡¦±¿ÍÑ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ò¼«¼Ò¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊý¿Ë¤ÎÀßÄê¡¢LP²þÁ±Äó°Æ¡¢Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®Åù¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡º÷ÁÏ½Ð·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊSCM¡Ë
¸¡º÷¹ÔÆ°¤òÁÏ½Ð¤·»ØÌ¾¸¡º÷¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡¢¹¹ð¤ÈPR¤ÎÏ¢Æ°»Üºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¸²ºßÁØ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¸¡º÷¹ÔÆ°¡Ê¸¡º÷¥Ü¥ê¥åー¥à¡Ë¤òÁÏ½Ð¤µ¤»¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¿ô¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®³Þ¸¶ µü
ÁÏ¶È¡§1998Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î³«È¯