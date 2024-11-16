¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë»Ë¾å½é¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¦¥ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤Î·úÀß¡ªÆ±»þ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÃ£À®

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Japan Sauna&Spa (Thailand)Ltd.


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Å¹ÊÞÌ¾¡§Totonoi Sauna&Onsen


½»½ê¡§8 Soi Sukhumvit 32, Khlong Toei, Bangkok, 10110


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