¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë»Ë¾å½é¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¦¥ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤Î·úÀß¡ªÆ±»þ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÃ£À®

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Japan Sauna&Spa(Thailand)Ltd.¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥¿¥¤²¦¹ñ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤Æ½é¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òOPENÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
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Å¹ÊÞÌ¾¡§Totonoi Sauna&Onsen
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