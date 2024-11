SEVENTEEN ¡ÎRIGHT HERE¡ÏTHE CITY TOKYO Sunshine City ³«ºÅ ¡Ô11·î22Æü(¶â)～12·î25Æü(¿å)¡Õ

株式会社サンシャインシティ

大型複合施設サンシャインシティ(東京・池袋)は、11月22日(金)~12月25日(水)の期間、専門店街アルパにて世界的に人気のグローバルで活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」との2年連続となるコラボレーションイベント「SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY TOKYO Sunshine City」を開催します。

本イベントは、「SEVENTEEN」の所属レーベルを傘下に置く「HYBE(ハイブ)」の日本本社「HYBE JAPAN」がSEVENTEENの日本ドームツアー会場周辺エリアで様々なイベントを開催し、各都市全体を盛り上げるプロジェクト「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」の一環として実施が決定しました。

今回2年連続2回目のコラボレーションとなるサンシャインシティでは、館内にメンバーの等身大パネルのフォトスポットを設置するほか、本イベント限定「オリジナルクリアしおり」がもらえるキャンペーンや、サンシャインシティとのコラボレーションを記念した限定アイテムのオンライン販売を行います。

心躍るホリデーシーズンを、SEVENTEENと共により特別に彩られたサンシャインシティでお楽しみください。

●SEVENTEENとは●

HYBE MUSIC GROUPレーベルのPLEDIS Entertainmentに所属する13人組グループ。2015年に韓国デビュー。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3つのユニットで構成され、楽曲製作から振付に至るまでメンバー自らが携わる「自主製作グループ」として活動する。

2023年4月発売の10th Mini Album「FML」は累計販売628万枚とK-POP単一アルバムの歴代最多記録を樹立。続く11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」の初動(発売後一週間)販売数は500万枚でK-POPアーティスト歴代で1位となった。また、昨年だけで韓国国内アルバム累計販売数1,600万枚を超える大記録となった。

X(旧Twitter)のグローバル公式アカウント(@pledis_17(https://x.com/pledis_17))は1,290万以上、日本公式アカウント(@pledis_17jp(https://x.com/pledis_17jp))は250万以上のフォロワーを有するなど、今、世界が注目する次世代のグローバルアーティスト。

◆イベント概要◆

イベント名:SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY TOKYO Sunshine City

期 間:11月22日(金)~12月25日(水)

場 所:サンシャインシティ 専門店街アルパ

イベントウェブサイトはこちら :https://sunshinecity.jp/event/entry-30607.html

◆サンシャインシティ限定の3つのイベントを実施!◆

1.フォトスポット設置

SEVENTEENの3つのユニット(VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAM )ごとに、メンバーの等身大パネルとクリスマスツリーを設置。

お好きなメンバーのパネルと、ホリデーシーズンを彩る素敵な写真が撮影できます!

【設置場所】

専門店街アルパB1・2F・3Fの計3か所

等身大パネル(イメージ)2.マストバイキャンペーンオリジナルクリアしおり(全13種)

専門店街アルパの対象店舗にて1会計5,000円以上ご利用で、「オリジナルクリアしおり」を1枚ランダムでプレゼント。

本コラボイベント限定デザインのメンバーが1人ずつあしらわれたしおりは全部で13種!

3.オンライン限定アイテム販売

本イベント開催を記念した、ここでしか手に入らないサンシャインシティ限定のフォンタブをオンライン販売!※完全受注生産

【販売商品】

オリジナルフォンタブ(1,980円)

※全14種(メンバー各1名+全員集合)

【購入方法】

本イベント期間中に専用ウェブサイト

(SEVENTEEN RIGHT HERE THE CITY TOKYO Sunshine City 限定フォンタブ - アルティコオンライン(https://ulti-co.com/collections/seventeen-right-here-the-city-tokyo-sunshine-city-%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%96))にて販売受付

◆その他の SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY 企画も同時開催!◆

オリジナルフォンタブ(全14種)■デジタルスタンプラリー

【SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY RALLY】デジタルスタンプラリーでは、サンシャインシティがデジタルスタンプスポットの1つとなっております。また、集めたスタンプ数に応じて、限定ランダムフォトカードの特典と交換する

ことが可能です。交換所に関する情報やその他詳細は「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」のHP(https://www.seventeen-right-here-thecity.jp/)をご確認ください。

■LOCAL BONGBONGEE TOKYO キャンペーン ※12月2日(月)~12月5日(木)のみ

サンシャイン60展望台 てんぼうパークの入場料とてんぼうパークカフェのご利用金額合算1,000円以上ご利用で「LOCAL BONGBONGEE TOKYOステッカー」を1枚プレゼントします。

※てんぼうパークの入場料のみでの合算は不可。

※ステッカーは1,000枚限定、無くなり次第終了となります。

■「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」ラベルドリンク自動販売機

オリジナルラベルドリンク「TAG LIVE LABEL」を購入できる自動販売機。

・全13種(ランダム)

・レモンスカッシュ味

・800円

■Panel Capsule Machine ※12月3日(火)~12月8日(日)のみ

ご当地デザインのボンボンイがパネル・ガチャとなって各公演都市に登場(600円/回)

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』公演会場に設置されるフラッグを

イメージしたキーホルダー。

各都市ごとに異なるシークレット1種あり。

【設置場所】

ワールドインポートマートビル屋上 特設会場【ゲストルーム内】

■キッチンカー ※12月4日(水)~12月8日(日)のみ

キッチンカーが登場しドリンクを販売。1杯ご購入につきランダムでオリジナルコースターをプレゼント。

【設置場所】

アルパ1F南3入口外側エリア

●ドームツアー「SEVENTEEN[RIGHT HERE]WORLD TOUR IN JAPAN」について●

13人組グループSEVENTEENの新たなワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を開催!

2024年11月29日から愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて10公演開催する。

ウェブサイト:https://www.seventeen-17.jp/statics/2024_tour_right_here

※各イベントの詳細はイベントウェブサイトをご確認ください。

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

※金額はすべて税込です。

■サンシャインシティ 専門店街アルパ 概要■

所在地:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ 専門店街アルパB1・1F・2F・3F

営業時間:(お買物)10:00~20:00、(お食事)11:00~22:00 ※一部店舗を除く

問合せ先:サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331(受付時間9:00~20:00)

https://sunshinecity.jp/

------------------------------------------------------------