¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ò11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ

アマゾンジャパン合同会社[画像: https://prtimes.jp/i/4612/1943/resize/d4612-1943-1d56b19888d8c0996798-0.jpg ]Amazonは、毎年大変ご好評いただいている年末最後のビッグセール、「Amazon ブラックフライデー」( https://www.amazon.co.jp/blackfriday )を、11 月 29 日(金)0 時から 12 月 6 日(金)23 時 59 分までの 8 日間開催します。今年のブラックフライデーでも、年末年始のお買い物を便利にお得にお楽しみいただけるよう、Amazonならではの幅広い商品を魅力的な特別価格でご提供します。今年の「Amazon ブラックフライデー」は、「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマとして、一年がんばった自分へのご褒美や、お世話になった人たちへの感謝の気持ちを込めたギフトにぴったりな人気商品から、食料品や日用品といった暮らしに密接した商品まで豊富に取り揃え、特別価格でご提供します。また、昨年の「Amazon ブラックフライデー」でもご好評いただいた先行セールを、今年は11月27日(水)0時から11月28日(木)23時59分までの2日間開催します。さらに、ポイントアップキャンペーンなどの、「Amazon ブラックフライデー」をよりお得にお楽しみいただけるキャンペーンや、「Amazonネットスーパー」でのセールなども実施します。Amazonプライム会員の皆様は、対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしでご利用いただけます。「Amazon ブラックフライデー」の詳細は後日あらためてご案内します。また、「Amazon ブラックフライデー」での感謝の気持ちを込めたギフト選びのわくわく感を体験できるイベント「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」を、11月22日(金)から11月24日(日)まで、サナギ新宿(東京都新宿区新宿3-35-6)にて開催します。「BLACK FRIDAY イルミネーション by Amazon」の詳細は、別途メディアアラートにてご案内します。AmazonについてAmazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( https://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( https://www.aboutamazon.jp )から。