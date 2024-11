¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¡¡¿·ËÜ¼Ò¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖTHE CITY¡×

株式会社グローバルプロデュース

イベントプロデュース事業を行う株式会社グローバルプロデュース(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:光畑真樹、https://www.global-produce.jp/(https://www.global-produce.jp/)、以下 グローバルプロデュース)は、2024年11月5日(月)より、本社を東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階に移転したことをお知らせします。



新しい本社は「THE CITY」をコンセプトに、町に見立てたオフィスをデザインしており、最大限パフォーマンスを発揮できるオフィス環境により、生産性の向上と新たな価値を創出することで、グローバルプロデュースが掲げるビジョンの実現を目指してまいります。

<GP new office『Station』エリア/みなさまをお出迎えする壁面ペイントウォール><GP new office『Station』エリア/みなさまをお出迎えする壁面ペイントウォール>

◼️新オフィスのコンセプト|THIE CITY

ここはプロフェッショナルが集い合う街。

世界中の人達を招き入れる場所。

デザインが溶け合う「人×情報×文化」の交差点。

イベントを通じて世界を、より良くしていく起点となる場所。

ここはGLOBAL PRODUCEの第2創業地

新しい価値が生まれ、化学反応が起こり続けていく。

Social Good Company.

弊社は現在「第二創業期」としてあらたな進化の時期を迎えております。オフィス移転も契機のひとつとし、社員一同より一層熱心に社業に取り組んでまいります。今後ともお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<GP new office『Central Park』エリア/さまざまな職種の人が集い、交わる交差点><GP new office『Meeting room』/全部で6つの会議室&秘密の扉…><GP new office『Museum』/世界各国で購入したアートを展示>

■新オフィス所在地

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

電話番号:03-5738-2117 ※電話番号の変更はございません

アクセス:「表参道」駅 B2出口 徒歩4分 ※青山通り沿い







■株式会社グローバルプロデュースについて

「株式会社グローバルプロデュース」は、「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」ことをビジョンに掲げる、総合イベントプロデュースグループ。単なる手配屋としてではなく、お客様の想いをイベントというカタチにし、実施効果を最大化するためのお手伝いをさせていただいています。「日本発、世界へ通用するイベントプロデュースの提供」を目指し、皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを提供します。





企業名:株式会社グローバルプロデュース

代表者:代表取締役社長 光畑真樹

本社所在地 :東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

代表TEL:03-5738-2117

設立:2011年10月11日

資本金:10,000,000円

売上高:30億円(2023年度実績)

従業員数:50名(2024年5月時点)

事業内容:イベントプロデュース事業他

ホームページ:https://www.global-produce.jp/

Enterprise TV:https://enterprise-tv.jp