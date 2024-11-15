¡Ú¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¡×³«ºÅ
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¾åËÜÄ®6-1-55¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹
¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È¡É¤òÉð´ï¤Ë20Ç¯°Ê¾å¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯10·î¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£Àîµå»ù»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÎ¢ÏÃ¤äº£¸å¤ÎÊúÉé¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Üー¥ë¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì11:30 / ³«±é12:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û4³¬ Ï²Â®¤Î´Ö
¡ÚÎÁ¶â¡Û8,000±ß
<¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë>
¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡ÊÅê¼ê¡Ë¡£
1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¡£
ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤Î¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
2020Ç¯11·î¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä°úÂà¡£
¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÅÁÀâÅªÃÏ°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤«¤éNHK¡¢Ì±Êü¶É¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
2024Ç¯10·î¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»ÏÆü»þ
2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë10:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµá¤á¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤ー¥×¥é¥¹ :
https://eplus.jp
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ :
https://t.pia.jp
P¥³ー¥É655-444
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È :
https://l-tike.com
L¥³ー¥É56242
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê10¡ó¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
¸ø¼° Instagram¡¡https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka
¸ø¼° Facebook¡¡ https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka
¸ø¼° X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://twitter.com/SheratonMHOSAKA