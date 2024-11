À¤³¦ºÇÄ¹¤Î¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¡ÖGolden Joystick Awards 2024¡× 11/21 24»þ～¡¢¥Ë¥³À¸¤ÇÆüËÜ¸ìÄÌÌõ»úËëÉÕ¤­À¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê ～¥æー¥¶ーÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼Â¶·¤â²ÄÇ½¤Ë～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、2024年11月21日(木)25時より、イギリス・ロンドンで開催されるゲームアワード「Golden Joystick Awards 2024」の模様を日本語通訳字幕付きで生放送します。

1983年に設立された「Golden Joystick Awards」は、現在世界で最も長く続いているゲームアワードです。受賞作品は、ゲームジャーナリストで構成される審査団員がその年にリリースされたゲームの中からノミネート作品を選出した後、一般投票によって決定されます。今回は「Ultimate Game of the Year」 のほか、19部門が設けられます。「Best Indie Game -Self Published」「Console Game of the Year」などの新部門も登場し、過去最高となる1,200万を超える票が投じられました。

ニコニコ生放送では、本アワードをリアルタイムで日本語字幕付きでお届けします。また、本放送はニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況配信を楽しむことができます。

┃番組概要

■生放送実況について:https://qa.nicovideo.jp/faq/show/18610

■番組タイトル:「Golden Joystick Awards 2024【通訳字幕付き】」

■放送日時 :2024年11月21日(木) 日本時間 25:00 開始 ~

■視聴URL :https://live.nicovideo.jp/watch/lv346225613

■関連URL :・Golden Joystick Awards 2024 公式サイト

https://www.futureevents.uk/goldenjoystickawards2024