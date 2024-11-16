NMIXX(¥¨¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹) ÆüËÜ½é¡¦Ã±ÆÈ¸ø±é¡ØNMIXX FAN CONCERT ¡íNMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO¡í¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈOPEN¡¦ºÇÀè¹ÔÈÎÇä¼õÉÕ³«»Ï

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NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO"
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LaLa arena TOKYO-BAY(https://lalaarenatokyo-bay.com/)
2025Ç¯ 1·î 11Æü (ÅÚ) ³«¾ì 15:30 / ³«±é17:00
2025Ç¯ 1·î 12Æü (Æü) ³«¾ì 14:30 / ³«±é 16:00
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https://www.mahocast.com/ct/contact
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00 ～ 18:00¡Ë
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H.I.P. (03-3475-9999)
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