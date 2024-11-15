³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦³°ÉôCMO½¢Ç¤µÚ¤ÓÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯»Ù±ç³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
◼︎³°ÉôCMO½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¼õÂ÷³«È¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢³°ÉôCMO¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Îºþ¿·¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿ÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎¼ÆÅÄ»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼ÆÅÄ ÍºÊ¿¡Ê³ô¼°²ñ¼Òkoujitsu ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³«È¯¡¢Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Î¥êー¥·¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Ç¯¾¦20²¯¤Î³°¿©»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼ÔÅù¤òÎòÇ¤¡£
ÆüËÜºÇÂç¼ê¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°óÕÌÀ´ü¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¤ò·Ð¤Æ¡¢ 2013Ç¯ÆÈÎ©¤·¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ°û¿©Å¹¤ò3Å¹ÊÞÎ©¤Á¾å¤²¡£
¤½¤Î¸å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£
¸½¿¦¤Ë²Ã¤¨¤Æ11¼Ò¤ÎCMO¤òÃ´Åö¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤ÈÎÁÍý¤Ï¥×¥í¡£
2013Ç¯ onakasuita³ô¼°²ñ¼Ò ÀßÎ©
2015Ç¯ ³ô¼°²ñ¼Òmannaka ÀßÎ©
2018Ç¯ ³ô¼°²ñ¼Òtilde ÀßÎ©
2022Ç¯ 3¼Ò¹çÊ»¡¦³ô¼°²ñ¼Òkoujitsu¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
koujitsu HP¡§https://koujitsu.co.jp
ÂåÉ½¼ÆÅÄ X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/yuuuu19860221
◼¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯´ë¶È¸þ¤± Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È»Ù±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ñÎÁ¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ
³°ÉôCMO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼ÆÅÄ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òkoujitsu¡¦¼¤º£¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬»Ù±ç¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤È»ö¶ÈÀïÎ¬»Ù±ç¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¤ï¤º¤«1/3¤ÎÈñÍÑ¤Ç³«È¯¤Ç¤¤ë¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤ÇÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¡¦»ö¶È³«È¯¤Î1/4°Ê²¼¤Î¶â³Û¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Êä½õ¶â¤Î¼èÆÀ¤òÉ¬¤º¤·¤âÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê³µÍ×»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µ¬»ö¶ÈÈ¼ÁöÊä½õ¶â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð»ñÎÁ(https://nocoderi.co.jp/2024/11/05/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%bc%b4%e8%b5%b0%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e8%b3%87%e6%96%99/)
◼¡Ú²áµî¤ÎPRµ»ö¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¼ÒÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000133503.html
◼︎¸ø¼°Ç§Äê»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ôÆüËÜ°ì¤Î³«È¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê
À¤³¦¤ÎBubble¥æー¥¶ー330Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢
Bubble Developer Certification¤Î¼èÆÀ¼Ô¤ÏÌó550Ì¾¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï18Ì¾*¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâ¤Î5¿Í¤¬ÊÀ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¡ÖBubble¸ø¼°Ç§Äê»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ôÆüËÜ°ì¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©602-0828 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÆó¿ÀÄ®176 - 2 ¥¢ー¥Ð¥ó½ÐÄ® 203
ÀßÎ©¡§2023Ç¯08·î
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æ Âç²í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ëBubble¤òÍÑ¤¤¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¦DX¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±ç/AIÆ³Æþ»Ù±ç
HP¡§https://nocoderi.co.jp/
◼︎ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æ Âç²í¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2021Ç¯12·î¤Ë¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ëBubble¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼õÂ÷³«È¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ç·È¤ï¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï30¸Ä°Ê¾å¤ÇËÉÙ¤Ê¥Îー¥³ー¥É³«È¯·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Äó°Æ¤äºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼ÂÁõ¤¬ÆÀ°Õ¡£
PM¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢Bubble¹Ö»Õ¤ÈÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤¢¤ê¡£
¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ëbubble¤Î¸øÇ§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
¡ÖBubble Japan community¡×±¿±Ä
¡Öyoutube¥¢¥×¥ê³«È¯¥¼¥ßwith bubble¡×±¿±Ä
¥Îー¥³ー¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê ¸ø¼°Youtube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/@nocoderi
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ°æ Âç²í X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nocodetaiga