ÅìÊõ¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡¦·àÃÄ»Íµ¨¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥­¥ó¥°¡ÙÅù¤Ç³èÌö¤·¤¿»ÒÌò½Ð¿È¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤é¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥µー¥È¡ØDiscover New Stars¡Ù³«ºÅ

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中https://www.confetti-web.com/events/4024公式ホームページhttps://sasp2018.orgX(旧:Twitter)https://x.com/sasp2018[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2828/resize/d13972-2828-04b113aa8bbe44f1a29a-0.jpg ]開催内容これから活躍が期待される若手アーティストによるコンサート『Discover New Stars』。シリーズ3年目の今回は、オーケストラの演奏とともにお届けします。この3年の間に、過去に帝劇や劇団四季で活躍した元舞台子役達も、立派なミュージカル俳優やダンサーとしてプロ活動するようになりました。そんな彼らの「現在」を是非、オーケストラの大迫力の演奏とともにお楽しみください。もちろん、今回も若手を応援してくださるゲストアーティストも登場。東宝ミュージカルで活躍中の俳優・中西勝之、元劇団四季で現在は指導者としても活躍中の岡本和子・大塚崇支、そして若手ミュージカル界を代表して、過去にミュージカル「アニー」でアニー役を務めたの黒川桃花、和楽器界からは津軽三味線世界大会優勝の経歴を持つ中村滉己が見参!ナビゲーターはSASP代表・小宮明日翔(2011年レ・ミゼラブル ガブローシュ役等)とSASP横須賀支部・中野美優(劇団四季ライオンキング ヤングナラ役等)が努めます。本コンサートのみどころコロナ禍で多くの若いアーティストがパフォーマンスの機会を失いました。そこで当団体は2020年よりそんな若手アーティスト達に活動の場を作ることを目的に「Discover New Stars(未来のスターを探せ!)」と題して、ライブ配信や船上での開催を含むコンサートを主催してきました。2022年度は横須賀芸術劇場(約1800席)にて、若手アーティスト約30人を集めた大規模なコンサートを行いました。ゲストには津軽三味線の吉田兄弟様や、帝劇や劇団四季で活躍中のベテランミュージカル俳優、世界トップレベルのブレイクダンサー等を迎え、スタッフにも一流アーティストのコンサートを支える音響や照明の方々に入っていただき、非常に内容の濃い、そして高い評判をいただくことができました。現在、コロナ禍の規制は緩和されましたが、この取り組みを継続して行うことによって、当団体が若手アーティストの活躍の場を広げるプラットフォームとなりたいと思います。そして、SASPを立ち上げてから6年。当時、まだ学生だったメンバーやサポートメンバーが、現在、帝国劇場等のミュージカル等に出演するようになりました。代表・小宮は愛媛県松山市の坊っちゃん劇場にて、錦織一清さん演出のミュージカル「KANO」に一年間出演。中野美優は群馬県のキャラクターぐんまちゃんの「歌のお姉さん」となり、稲田有梨、鈴木大菜は帝劇や2.5次元ミュージカルで活躍しています。(その他、SASP主催コンサートやライブに出演したことのあるサポートメンバー中桐聖弥 ミュージカル「レ・ミゼラブル」2024でマリウス役野田宏海 劇団四季の入所試験に合格。島津心美 X-JAPANのYOSHIKIさんのプロデュース4人グループ「美麗-Bi-ray-」)このように、SASPに関わった若手アーティスがその後、活躍することが証明されてきています。「Discover New Stars」(新しいスターを探せ!)次にスターになるのは誰?? オーケストラの迫力の演奏とともに次に輝くスターを見つけて応援する楽しみも皆様にお届けしたいと思います!【今回注目の若手アーティスト】中村滉己(津軽三味線)黒川桃花(ミュージカル)小宮明日翔(ミュージカル)中野美優(ミュージカル)鈴木莉愛(カラオケバトル・歌唱王等)室伏佑哉(俳優・ダンス)[画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2828/resize/d13972-2828-b4909fe12af2ade6127a-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2828/resize/d13972-2828-0c1c513747446aadbbfb-1.jpg ]SASP(Sustainable Arts & Sports Project)とは幼少期に子役として帝劇(「レ・ミゼラブル」ガブローシュ役)などで活躍した経験を持つ俳優の小宮明日翔が、2018年に18歳で立ち上げた非営利団体。日本の未来を担う子供達に、文化芸術に関する理解を深めてもらい、子供の独創性や創造性を育むとともに、アーティストの地位を向上をさせることを目的としています。メンバーのほとんどが元舞台子役で、現在もそれぞれが別々の事務所に所属してプロ活動を行う傍ら、団体としても活動している。これまにオリンピックのイベントをはじめ、様々な行政のイベント、船上ライブ、有名ゲストを加えた客席数1800人規模の大規模会場での主催コンサートを成功させ、活動の幅を広げています。今回の公演は文化庁による『劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験事業』としての助成事業です。開催概要『Discover New Stars~本格オーケストラで楽しむ年の瀬ファミリーコンサート~ 』開催期間:2024年12月26日 (木)会場:藤沢市民会館 大ホール(神奈川県 藤沢市 鵠沼東 8番1号)■出演者【GUEST】中西勝之岡本和子大塚崇支中村滉己黒川桃花【SASP&サポートメンバー】小宮明日翔(SASP代表)室伏佑哉中野美優鈴木莉愛■スタッフ【主催・企画】SASP【総合演出・舞台監督】笹浦暢大【制作】SASP/(株)オーシャニック【演出助手】小宮明日翔【指揮】辻田雅史【照明】小坂章人【音響】島村幸宏【歌唱指導】中西勝之【振付】久保田遥【パンフレット】JINCO・室伏由紀江【プロデューサー・脚本】小宮里美【協力】オーケストラプレゼンター市民シアター第九を唱う会【後援】藤沢商工会議所【助成】文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業■開催スケジュール開演 16:15 / 18:45※開場は開演の30分前です※上演時間:1時間30分(予定)■チケット料金一般:5,000円(全席指定・税込)【カンフェティ限定】一般 5,000円→ カンフェティ席 3,500円!(先着48名様)本コンサートは文化庁の「劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業」に採択事業となります。18歳以下の方は無料・同伴の方は半額でご鑑賞いただくことができます。無料招待・同伴チケットのお申し込みの専用申し込みサイトは以下になります。https://torioki.confetti-web.com/form/3601