¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¤¬¾åÉÊ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¡£ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ¤â¡£¡Ú¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª

株式会社アトレ

株式会社アトレ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋 弘行)が運営するアトレ恵比寿(所在地:東京都渋谷区)は、 2024年11月15日(金)~12月25日(水)の41日間、 『Filled with the brilliance The CHRISTMAS -I already have the answer-』と題して、クリスマスプロモーションを開催します。期間中、アトレ恵比寿は『ただ煌びやかなだけではない、自分にとって本当に大切なものだけに囲まれている、上品で凛とした空間』に変身します。

- 『The CHRISTMAS -I already have the answer-』

今年のクリスマスのテーマは「Filled with the brilliance The CHRISTMAS -I already have the answer-」。

■コンセプト・コピー

それはただ煌びやかなだけではない、自分にとって本当に大切なものだけに囲まれている、上品で凛としたクリスマス。

あなたの中にすでにある、あなたの周りに満ちている

自分にとっての輝きを大切にして、心満たすひとときを過ごしてほしい。

そんなメッセージを込めております。

ーーーーー

『Filled with the brilliance The CHRISTMAS -I already have the answer-』

■期間:2024年11月15日(金)~12月25日(水)

■特設ページはこちら:https://www.atre.co.jp/ebisu/news/4068/

ーーーーー

- モデルには林田岬優さんを起用

クリスマスプロモーションのメインビジュアルにはモデル 林田岬優さんを起用。

2016年にもアトレ恵比寿のメインビジュアルを務めています。

撮影の裏側や8年ぶりのアトレ恵比寿のメインビジュアル起用についてインタビューし、オフショットとともにアトレ恵比寿公式インスタグラムにて掲載します。

▶アトレ恵比寿公式Instagram

https://www.instagram.com/atre_ebisu/

■林田岬優さん プロフィール

1993年11月23日生まれ。愛知県出身。ファッションモデルとして、数々の女性誌や広告に出演。

また俳優としてドラマや映画などにも出演し幅広く活躍している。

- クリスマス装飾

たっぷりと豊かなドレープカーテンとシャンデリアの光。そしてコンコースに流れるジャズ音楽。思わず大人も見惚れる上質なショーウィンドウや装飾で皆様をお迎えします。

期間中、ショーウィンドウでは今年一番の輝く自分になれるコーディネートをご提案します。

- 高さ3メートルのビッグアップルツリーが出現※画像はイメージです。

アフタヌーンティー・リビングが毎年定番で展開する人気のアップルツリーが、巨大サイズになってアトレ恵比寿に出現。

豊かさと健康の象徴、大切な人の幸せを願うりんごモチーフのクリスマスツリーの展開で、人々が集えるあたたかなクリスマス空間を演出します。

同時に、大切な人の幸せを願うモチーフであるりんごに願いをこめてツリーを飾りつけるメッセージツリー企画も実施。

ーーーーー

『あのひとの幸せを願う“リンゴに願いを ビッグアップルツリー” Produced by Afternoon Tea』

■期間:2024年12月16日(月)~12月25日(水)

■場所:本館4階 フォンテーヌ広場

ーーーーー

- 抽選で豪華クリスマスディナーへご招待

\アトレ公式LINE×JRE POINT ID連携会員限定/

期間中、アトレ恵比寿で10,000円以上お買上いただいたお客様の中から抽選で3組6名様にラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店へご招待。

ーーーーー

今年のクリスマスは恵比寿で!ラターブル ドゥ ジョエル・ロブション クリスマスディナーであこがれのひとときを過ごそう!

■ご招待日:2024年12月20日(金)

■場所:ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店

詳細は11月25日(月)よりアトレ恵比寿公式HPにて公開

ーーーーー

■アトレ恵比寿 施設概要

施設名 :アトレ恵比寿本館

所在地 :東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号

営業時間:ショッピング/10:00~21:00

6Fレストラン/11:00~22:30

※一部、営業時間の異なるショップ有

※最新の営業時間は

アトレ恵比寿のHPをご確認ください。

構造 :鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)

階数 :地上7階

延床面積:23,580平方メートル

店舗面積:12,628平方メートル

店舗数 :133ショップ(2024年11月15日現在)

■SC運営会社概要

名称 :株式会社アトレ

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

恵比寿ネオナート6F

会社設立:1990年4月2日

資本金 :16億3千万円

代表者 :高橋 弘行

事業内容:駅ビルの管理及び運営等

運営施設:アトレ恵比寿、アトレ品川、

アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

施設名 :アトレ恵比寿西館

所在地 :東京都渋谷区恵比寿南1丁目6番1号

営業時間:ショッピング/10:00~21:00

レストラン/11:00~22:30

※一部、営業時間の異なるショップ有

※最新の営業時間は

アトレ恵比寿のHPをご確認ください。

構造 :鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)

階数 :地上8階/地下1階

延床面積:9,514平方メートル

店舗面積:4,945平方メートル※ATM含む

店舗数 :23ショップ (2024年11月15日現在)