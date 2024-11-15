DIVX¡¢½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¤ÈÎ©ÃÏ¶¨Äê¤òÄù·ë
2021Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÄÌ¤·¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤È¸ø¶¦µ¡´Ø¤ÎDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òdivx¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊªÉô ±Ñ»Ì¡¢°Ê²¼¡ÖDIVX¡× ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î15ÆüÉÕ¤Ç¡¢½©ÅÄ¸©¤ª¤è¤Ó½©ÅÄ»Ô¤ÈÎ©ÃÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DIVX¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ÔÆâ¤Ç¤ÎµòÅÀÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢12·î1Æü¤Ë½©ÅÄ»ÔÆâ¤Ë½àÈ÷¼¼¤ò³«Àß¤·¡¢½©ÅÄ¸©¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤Ë½©ÅÄµòÅÀ¤¬ÀßÎ©¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢DIVX¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¹ñ6¤Ä¤á¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©ÃÏ¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
DIVX¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÆÈ¼«¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤IT¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿¶Ë½¸Ãæ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢DIVX¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¤ËÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤Ë³«È¯µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯6·î¤è¤ê¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¿·Àß¤·¡¢³ÆµòÅÀ¤Ç¸½ÃÏºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿IT¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î¸½ÃÏºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤³«È¯ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÌ¸Åç»Ô¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áà¶È³«»Ï¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç5Ì¾¤ò¸½ÃÏºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ÔÆâ¤ÎÂè°ì¼¡»º¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÍÜËªIoT¡×¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿IT»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¼¼Â¤ä¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¥µ¥Ýー¥È¤Î¡ÖA¥¿ー¥óÀ©ÅÙ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¥¹¥¿ー¥È»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢»ö¶È¿Ê½Ð¡¦³ÈÂç¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¼ê¸ü¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£¶µ°é¡¦Ê¡»ãµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î²ÄÇ½À¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢DIVX¤Ï½©ÅÄ¸©¤ò¼¡¤Î¿Ê½ÐµòÅÀ¤ËºÇÅ¬¤ÊÃÏ°è¤È¤·¤ÆÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î1Æü¤Ë½àÈ÷¼¼¤ò³«Àß
DIVX¤Ï2024Ç¯12·î1Æü¤Ë½©ÅÄµòÅÀ¤Î½àÈ÷¼¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Í¥¤ì¤¿»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ëµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òdivx¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òdivx¤Ï¡¢2021Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑÎã¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëRAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯¤ËAWS¥»¥ì¥¯¥È¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÁí¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹³î¤Ä¿×Â®¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®19ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥×¥é¥¤¥à¥×¥é¥¶12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊªÉô±Ñ»Ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://www.divx.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
´ë¶ÈÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Òdivx
E-mail ¡§info@divx.co.jp