ÇîÊª´Û¤ÎÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡¡Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¸þ¤±¤Ë½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡ÖÆüËÜ¤ò·Ý½ÑÊ¸²½Âç¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÀìÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOSIRO¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥·¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù»³ Çî°ì¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¸Â¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¡ÊÈþ½Ñ´Û¤äÆ°Êª±à¡¢¿åÂ²´Û¡¢¿¢Êª±à¡¢²Ê³Ø´ÛÅù¡Ë¸þ¤±¤Ë½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¤Ç¡ÖOSIRO¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÇîÊª´Û¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤äÇîÊª´Û¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾︎¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÇîÊª´Û¤Î²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
ÇîÊª´Û¤Ïº£¡¢´Ñ¸÷¤ä¹ñºÝ¸òÎ®¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ4¡Ê2022¡ËÇ¯4·î¡ÖÇîÊª´ÛË¡¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬À®Î©¤·¡¢Ìó70Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇîÊª´ÛË¡¤ÎÃ±ÆÈ²þÀµ¤¬¼Â¸½¡£¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÀìÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOSIRO¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÆüËÜ¤ò·Ý½ÑÊ¸²½Âç¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ÇîÊª´Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ä²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¢Ì¥ÎÏÈ¯¿®¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç½é´üÈñÍÑ¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ëÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÃÏÍýÅª¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤ò±Û¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î³ÈÄ¥¤òÂ¥¤·¡¢ÇîÊª´Û¤Î»ý¤ÄÊ¸²½»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
◾︎Íè´Û¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
ÇîÊª´Û¤ÎÂÎ¸³¤ÏÍè´ÛÁ°¡¢Íè´ÛÃæ¡¢Íè´Û¸å¤ÈÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè´ÛÁ°¤ÈÍè´ÛÃæ¤ÏSNS¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ò²ð¤ä²»À¼Ã¼Ëö¤òÍÑ¤¤¤¿¥¬¥¤¥É¡¢VR¤Ê¤É¤ÇÇîÊª´Û¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤ÏÍè´Û¸å¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø²ÊÇî¤È²Ê³Ø - ÃÏµå¤ÎÊõ¤ò¼é¤ë¡Ù¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍè´Û¸å¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè´Û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê½ÐÅµ¡§²ÊÇî¤È²Ê³Ø - ÃÏµå¤ÎÊõ¤ò¼é¤ë (¼ÄÅÄ¸¬°ì¡¿¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ)¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÍè´Û»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè´Û¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆËþÂ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼¡²ó¤ÎÍè´Û¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»¿½õ²ñ°÷¤äÍ§¤Î²ñ¤Ê¤É¤Î´û¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤ò´Þ¤á¡¢ÇîÊª´Û¼þÊÕ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¡¢º£¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ò¾úÀ®¤·¡¢±þ±ç¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾︎¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤¬OSIRO¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¼µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ÃÏÍýÅª¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤ò±Û¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë
¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤äÄê°÷¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅê¹Æ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æþ´ÛÁ°¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËÍè´ÛÂ¥¿Ê¤ò¡¢Íè´Û¸å¤Ë¤ÏÅ¸¼¨Êª¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍý²òÂ¥¿Ê¤Îµ¡²ñ¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. Äê´üÅª¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î±þ±ç¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
°ì»þÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ä»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤é·î³Û²ñÈñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡×¶¦ÁÏÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÇîÊª´Û¤Î²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
SNS¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇîÊª´Û³Ø·Ý°÷¡Ê°Ê²¼¡¢³Ø·Ý°÷¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Î°ìÊýÅª¤ÊÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇîÊª´Û¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³èÆ°¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂ¿ÌÌÅª¤«¤Ä¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4.¡Ö¶µ°éÉáµÚ³èÆ°¡×¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÂÐ³°ÅªÈ¯¿®¤Ë¤è¤êÇîÊª´Û¤Î¡Öº£¡×¤òÅÁ¤¨¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÇîÊª´Û±¿±Ä¤òÂÐÏÃ¤¹¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë
ÇîÊª´Û±¿±Ä¤òÃ´¤¦³Ø·Ý°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Ï¡¢»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¡¦³èÍÑ¤ä¶µ°éÉáµÚ³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÄ´ºº¸¦µæ¤ä»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¡¦À°Íý¡¢ÊÝ´É¡¦ÊÝÂ¸¡Ê½¤Éü¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍè´Û¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢³Ø·Ý°÷¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÍý²ò¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÇîÊª´Û¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¤ª¤è¤Ó³Ø·Ý°÷¤Î¼Â¾ð¤ò¼¨¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÇîÊª´Û±¿±Ä¤ª¤è¤Ó³Ø·Ý°÷¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´´õË¾¤ÎÇîÊª´Û¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¸Â¤ê¡¢½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://osiro.it/contacts/new
¢¨¥Õ¥©ー¥à¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆÍó¤Ë¡Ö»ÜÀßÌ¾¾Î¡×¤òÌÀµ¤Î¾å¡ÖÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ´õË¾¡×¤ÈµºÜ¤·Á÷¿®¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾︎ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇîÊª´Û´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¤äÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±ÄÀâÌÀ²ñ
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～20:30
¡¦¾ì½ê¡§¥ª¥·¥í³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-3 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀÄ»³Âè2¥Ó¥ë8³¬
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§Èþ½Ñ´Û¤äÆ°Êª±à¡¢¿åÂ²´Û¡¢¿¢Êª±à¡¢²Ê³Ø´ÛÅù¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û´Ø·¸¼Ô
¡ÊÇîÊª´ÛÀßÃÖ¼Ô¡¢ÇîÊª´Û·Ð±Ä¼Ô¡¢³Ø·Ý°÷ÅùÇîÊª´Û¿¦°÷¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢´±¸øÄ£¤Ê¤ÉÇîÊª´Û±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡Ë
ÀâÌÀ²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/Q8AdY7M6L1gNbxXe6
◼︎¥ª¥·¥í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥·¥í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò·Ý½ÑÊ¸²½Âç¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÀìÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOSIRO¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OSIRO¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ÎÉ½¸½¡×¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãーAI²½¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OSIRO¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Á´¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬³èÀ²½¤Ë¤è¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥á¥Ç¥£¥¢¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤± ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥·¥í³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§Æ£Åç
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@osiro.it
¥á¥Ç¥£¥¢¥¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://osiro.it/osiro_mediakit.pdf)¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£