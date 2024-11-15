ÇîÊóÆ²¡¢SHIBUYA109 lab.¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÅçÀµ¹¬¡¢°Ê²¼ÇîÊóÆ²¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¤¢¤æ¤ß)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼ã¼Ô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡ØSHIBUYA109 lab.¡Ù¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö³¦·¨¡×µ¯ÅÀ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î¹½Â¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄó¸À¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¡ÖFuture Evangelist Report vol.3 ³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2024/11/FutureEvangelist3.pdf
¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ë·Ç¤²¤ëÇîÊóÆ²¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¥Êー¤¬Future Evangelist¡ÊÌ¤Íè¤ÎÀ¸³èÁü¤ÎÅÁÆ»»Õ¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¹ÔÆ°¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÃû¤·¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¸À¤¹¤ë¡ÖFuture Evangelist Report¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè»°ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¡¢¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï
SNS¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¸«Ê¹¤¤¹¤ë¾ðÊó¤Ïº£¤ä¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¡¢¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®¼Ô¤Î¼þÊÕ¾ðÊó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¤¸¡Ö¹¥¤¡×¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢SNS¾å¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö³¦·¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¦·¨¡×¤Ï¿ä¤·³è¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ñÌ£¤ä¿¦¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼´¤ÈÎ³ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¦·¨¡×¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊó¤¬²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡Ö³¦·¨¡×¤«¤éÊÌ¤Î¡Ö³¦·¨¡×¤Ø¾ðÊó¤¬ÅÁÇÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³¦·¨¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¾ÃÈñ=¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²Future Evangelist¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¾ÃÈñ¤ä¾ðÊó´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡ÉÌ¤Íè¤ÎÃû¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢³¦·¨¾ÃÈñ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëSHIBUYA109 lab.¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Î¡É¤¤¤Þ¡É ¤È¡É¤³¤ì¤«¤é¡É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÀ¸³è¼Ô¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤òÉ³²ò¤¡¢Ì¤Íè¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î¹Í»¡¤È¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¹½À®
chapter1¡¡Introduction ¡Ö³¦·¨¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
chapter2 ¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï?¡¡～SHIBUYA109 lab. ¤¬¸«¤ë³¦·¨¾ÃÈñ¸½¾Ý～
chapter3 ¡Ö³¦·¨¾ÃÈñ¡×¤Î³È¤¬¤ê¤ÎÃû¤·
chapter4¡¡´ë¶È¤È¡Ö³¦·¨¡×¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¡¦³¦·¨¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
¡¦ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³¦·¨¤È¤Ï
¡¦³¦·¨¥Þ¥Ã¥×
¡¦³¦·¨¾ÃÈñ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¦¡Ö³¦·¨¡×È¯ÁÛ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹
¢§¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2024/11/FutureEvangelist3.pdf
¢£Future Evangelist Report¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇîÊóÆ²¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ç¤¢¤ëÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÇîÊóÆ²¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¡ÖFuture Evangelist¡×¤È¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¹ÔÆ°¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÃû¤·¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¸À¤¹¤ë¡ÖFuture Evangelist Report¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖFuture Evangelist¡×¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¡¢¼«¤é¤¬ÂçÀÚ¤È¿®¤¸¤ëÌ¤Íè¤ÎÀ¸³èÁü¤Î¡ÖÅÁÆ»»Õ¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÃÆ¡§¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¼çÂÎ¤Ï¡Ö»ä¡×¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤Ø
¡¡https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2023/04/FutureEvangelist-report1.pdf
¡¡ÂèÆóÃÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£
¡¡https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2023/07/FutureEvangelist2.pdf
¢£SHIBUYA109 lab.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ã¼Ô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡£SHIBUYA109¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Öaround20¡Ê15～24ºÐ¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤ËÈà¤é¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢SHIBUYA109ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î17Æü
½êÄ¹¡§Ä¹ÅÄËã°á(³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È½êÂ°)
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://shibuya109lab.jp