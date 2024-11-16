¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¡·î¥Þ¥í¥ó(¥¸¥§¥éー¥É¥ó)¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖVeeeeeda¡ª¡×Âè£²ÃÆ½Ð±é¼Ô¾ðÊó²ò¶Ø¡Ö°¤Éô¿¿±û¡×¡ÖÄÇÌ¾¤Ò¤«¤ê¡×¡Ö¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡×½Ð±é·èÄê¡ª
µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-7b0221b98959c071f4c6-0.jpg ]¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥È¥ê¥ª·Ý¿Í¡Ö¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¥³¥ó¥È¡Ö°®¼ê²ñ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¡×(ÆÉ¤ß¡§¤¤µ¤é¤®¤Þ¤í¤ó)¤¬12·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡ÖVeeeeeda¡ª¡×¤ÎÂè£²ÃÆ½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¡×¤Ï¡ÈÌë¶Ð¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£Í£°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤´¤í¤¦¤µ¤ó(¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ)¡×¤È¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ó¥È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¡×¤¬ÀèÆü¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖVeeeeeda¡ª¡×(ÆÉ¤ßÊý¡§¥Ùーーーーー¥À¡ª)¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¡¢Âè£²ÃÆ½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö°¤Éô¿¿±û¡×¡ÖÄÇÌ¾¤Ò¤«¤ê¡×¡Ö¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡Ö°¤Éô¿¿±û¡×¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄÇÌ¾¤Ò¤«¤ê¡×¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î°ì¿Í¥³¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸É¹â¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡Ö¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡×¤Î3ÁÈ¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅöÆüÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä»þ´Ö¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¸ø±é³µÍ×[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-8076fd583f909cbf5a55-0.jpg ]¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖVeeeeeda¡ª¡×¡ÚÆüÄø¡Û2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)³«¾ì17:00 ³«±é18:00¡Ú²ñ¾ì¡Ûduo MUSIC EXCHANGE¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä£²ÃúÌÜ£±£´－£¸ O-EAST¥Ó¥ë 1F¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡ãOPENING ACT¡ä¡¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ã½Ð±é·Ý¿Í¡ä¡¦¤«¤¬²°(¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò)¡¦¤¤Ä¤Í(¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à)¡¦¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡¦¥«¥é¥¿¥Á¡¦¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-ae8d4bf320c17df03c75-0.jpg ]¡ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¡¦Ç¡·î¥Þ¥í¥ó¡¦¥´¥ê¥¨¡¦°¤Éô¿¿±û[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-d545859d911b55a4313e-0.jpg ]¡¦ÄÇÌ¾¤Ò¤«¤ê[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-e7896f62b530b128ae8c-0.jpg ]¡ãMC¡ä¡¦¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ(¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë)¡Ú²Á³Ê¡Û¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(À°ÍýÈÖ¹æÉÕ)Á°Çä6,500±ß¡¡ÅöÆü7,000±ß¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Æþ¾ì»þÍ×1¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥ãー¥¸¡£¢¨¤´Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥«¥á¥é¡¢¤Þ¤¿¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Ç¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¶Ø»ß¡£¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾°¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Ê§Ìá¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÚÈÎÇäURL¡Û¢§²ñ¾ì¸ø±éhttps://yoshimoto.funity.jp/r/maron241207/¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/maron241207[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-84edcab8331085bd4f35-0.jpg ]¡ÚÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Û¢£¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥Ñー¥«ー\6,500(ÀÇ¹þ)¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È\3,000(ÀÇ¹þ)¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È(5ËçÆþ¤ê)\1,000(ÀÇ¹þ)¢£¥¢¥¯¥¹¥¿¥ー¥Û¥ë¥Àー³Æ\1,000Ç¡·î¥Þ¥í¥ó(¥¸¥§¥éー¥É¥ó)¤È¤Ï[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/29501/3587/resize/d29501-3587-04ddd0e86efa9ad025c7-0.jpg ]¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤ÎÂåÉ½¥³¥ó¥È¡Ö°®¼ê²ñ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿35ºÐ¡¢Ìë¶Ð¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤´¤í¤¦¤µ¤ó(¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ)¤È¤¤¤¦Í£°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢²áµî3¶Ê¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1st single¤Î¡Ö¥¤¥Á¥´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤ÎMV¤Ï¥¸¥§¥éー¥É¥óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç748Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Öaffogato¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤K-POP¥é¥¤¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¢§¥³¥ó¥È¡Ö°®¼ê²ñ¡×(¥¸¥§¥éー¥É¥óYouTube¤è¤ê)https://youtu.be/fO6JebRGQfg?si=kYsG7a1TGToTYl1W¢§¡Ö¥¤¥Á¥´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×MV(¥¸¥§¥éー¥É¥óYouTube¤è¤ê)https://youtu.be/hM7oN9mjYks?si=uCTgWbZRPfI-D8al¢§¡Öaffogato¡×MV(ÄÌ¾ï¤«¤ß¤Á¤£YouTube¤è¤ê)https://youtu.be/otkGph8-iX4?si=odGqvBgNNhzlyXk2¡Öaffogato¡×¤Ï³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ã¥Ñー HIYADAM¤Î¥á¥¤¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢Daoko¤äJUBEE(Creative Drug Store / Rave Racers)Åù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦Remix¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎYohji Igarashi¤¬ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥Æ¥¯¥Î¤Ê¥Óー¥È¤Ë¥Þ¥í¥ó¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥íー¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¤ÏÍ×É¬Ä°¡£¢§¡Öaffogato¡×³Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURLhttps://lnk.to/Marron_affogato12·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5th Single¤Î¡ÖVeeeeeda¡ª¡×¤¬¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FANY¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢£±£°·îËö¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌë¶Ð¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇ¡·î¥Þ¥í¥ó¤¬¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¡¢¿·¶Ê¤òºî¤ë¡ª¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¸«»öÌÜÉ¸¶â³ÛÃ£À®¡£³Æ¼ïURL¢£Ç¡·î¥Þ¥í¥ó¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://x.com/maron15hntw35?s=11&t=xYMiABBu4KNuP2rkltQAsg¢£Ç¡·î¥Þ¥í¥ó¸ø¼°instagram¡§ https://www.instagram.com/maron15hntw35?igsh=d210NGRjNjI2anhu¢£¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤«¤ß¤Á¤£¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gerarrdon.kamichii?_t=8muVCJwpJAe&_r=1¢£¥¸¥§¥éー¥É¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@gerrardon