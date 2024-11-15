À¤³¦½é¤Î´°Á´Èó¿¯½±¤Ê·ìÅü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ë¡¤ò¼Â¾Ú

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»¨»ïÌ¾¡§Diabetes Research and Clinical Practice
ÂêÌ¾¡§Salivary glycated albumin could be as reliable a marker of glycemic control as blood glycated albumin in people with diabetes.
Ãø¼ÔÌ¾¡§Masakazu Aihara, Kouji Yano, Tomoko Irie, Mitsumi Nishi, Kenji Yachiku, Itsushi Minoura, Koshin Sekimizu, Yoshitaka Sakurai, Takashi Kadowaki, Toshimasa Yamauchi, Naoto Kubota* ¡¡(* ÀÕÇ¤Ãø¼Ô)
DOI¡§10.1016/j.diabres.2024.111903
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1) US Food and Drug Administration, Do Not Use Smartwatches or Smart Rings to Measure Blood Glucose Levels: FDA Safety Communication ¡Ê2024/2/21¡Ë
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-smartwatches-or-smart-rings-measure-blood-glucose-levels-fda-safety-communication
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https://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=366
2) Aihara M, et al., Diabetes Res Clin Pract. 2023; 199:110637.
https://doi.org/10.1016/j.diabres.2023.110637
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https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117272
4)Jinnouchi H, et al., Diabetes Therapy 2024; 1561-1575.¡Ê¡ö¡Ë
https://doi.org/10.1007/s13300-024-01599-2
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¡ÊÃí£´¡ËCGM (»ýÂ³·ìÅü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§Continuous Glucose Monitoring)¡§¿ô¥ß¥êÄøÅÙ¤Î¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¾õ¤Î¥°¥ë¥³ー¥¹¥»¥ó¥µ¤òÈé²¼¤ËÁÞÆþ¤·¡¢´Ö¼Á±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¤òÏ¢Â³Åª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¡£10Æü¤«¤é14Æü¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¥»¥ó¥µ¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¿¯½±À¤ÎÌÌ¤«¤é²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·î³Û14,000±ßÄøÅÙ¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£
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