60Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ ¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë ¡Ö¥½¥ÉーÅç¤Î1¤Ð¤ó¤Ï¤À¤ì¤À¡×2025Ç¯3·îµþÅÔ¤è¤êÁ´¹ñ½ä²ó¥¹¥¿ー¥È
2014Ç¯¤«¤éÎß·×Ìó60Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¤ÎÂç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥½¥ÉーÅç¤Î¤¿¤«¤é¤â¤Î¡×¤ò´°Á´¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡¢¿·ºî¡Ö¥½¥ÉーÅç¤Î1¤Ð¤ó¤Ï¤À¤ì¤À¡×¤ÎÁ´¹ñ½ä²ó¤ò2025Ç¯3·î¤ËµþÅÔ·à¾ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
New¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ñー¥·ー¡¦¥«¥Ê¤Î3Âæ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò¶î¤±½ä¤ë¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.
¢£¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë ¡Ö¥½¥ÉーÅç¤Î1¤Ð¤ó¤Ï¤À¤ì¤À¡×
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Èー¥Þ¥¹¤È¥Ñー¥·ー¡£¤É¤Á¤é¤¬Áá¤¯²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À°È÷»Î¤Î¥Ï¥ë¤È¥æ¥¦¥¤È¶¦¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ëµ¤ÉÕ ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï?¡×
¸ø¼°HP: https://www.thomas-musical.com/
¸ø±é¾ðÊó:¾ÜºÙ¤Ï¸ø±é¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦µþÅÔ·à¾ì
¸ø±éÆü :2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡¦9Æü(Æü)
³«±é»þ´Ö:11:00/14:00
¥Á¥±¥Ã¥È:3,500±ß(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)
¢¨°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¤Ï12·î14Æü(ÅÚ)
¡¦ºä¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Õ¤ì¤¢
¸ø±éÆü:2025Ç¯4·î20Æü(Æü)
³«±é»þ´Ö:·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È:Á´ÀÊ»ØÄê°ìÈÌ 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡ Á´ÀÊ»ØÄê¥Õ¥¡¥ß¥êー·ô 3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨°ìÈÌÈ¯ÇäÆü2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ) (¢¨Í½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£)
¡¦ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û(¥Þ¥ê¥Êー¥È)
¸ø±éÆü :2025Ç¯5·î11Æü(Æü)
³«±é»þ´Ö:13:00/15:30
¥Á¥±¥Ã¥È:3,300±ß(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)
¢¨°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)
(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È ¥½¥ÉーÅç¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È ¥½¥ÉーÅç¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡×¤âº£Ç¯¤Ç¥é¥¹¥È!
¥Èー¥Þ¥¹¤È¥Ñー¥·ー¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²Î¤ä¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦!
(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.
11/24(Æü) 13:00 / 15:30 ºë¶Ì ±©À¸»Ô»º¶ÈÊ¸²½¥Ûー¥ë
12/1(Æü) 12:00 / 15:00 ·²ÇÏ ½ÂÀî»ÔÌ±²ñ´Û
12/7(ÅÚ) 12:00 / 14:30 Åìµþ ¤«¤á¤¢¤ê¥ê¥ê¥ª¥Ûー¥ë
12/14(ÅÚ) 13:00 / 15:30 ÀéÍÕ À®ÅÄ¹ñºÝÊ¸²½²ñ´Û
12/21(ÅÚ) 13:00 / 15:30 ºë¶Ì ¿¼Ã«»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¢
https://www.thomas-musical.com/christmas2024/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤¤¤è¤¤¤è³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹!¥½¥ÉーÅç¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Èー¥Þ¥¹¤ä¥Ñー¥·ー¤âÅ´Æ»°÷¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤½¤Î½àÈ÷¤ËÂçË»¤·¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ä¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤µ¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼êÇï»Ò¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦!¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª
¥Èー¥Þ¥¹¤È¥Ñー¥·ー¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥âー¥É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è!Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î±ÇÁü¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¤Ï2025Ç¯¤Ë¸¶ºî½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£1943Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎËÒ»Õ ¥¦¥£¥ë¥Ðー¥È¡¦¥ªー¥É¥êー¤¬¡¢¤Ï¤·¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÉÂ¾²¤Ë¤¤¤ëÂ©»Ò¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤Î¤¿¤á¤ËÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿µ¡´Ø¼Ö¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡×¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¥ªー¥É¥êーËÒ»Õ¤Ï1945Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤Î27Ç¯¤â¤Î´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â1945Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Èー¥Þ¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖThe Railway Series¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤· ¤¿¡£ ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë¥Ý¥×¥é¼Ò¤¬¡Öµ¥¼Ö¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Î½ÐÈÇ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥ªー¥ë¥¯¥í¥Õ¥È¤Ë¤è¤ê1984Ç¯¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï500ÏÃ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢³¨ËÜ½ÐÈÇ¤«¤é50Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏNHK E¥Æ¥ì¤ÇËè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´á¶ñ¡¦³¨ËÜ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¦±Ç²è¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È:
https://www.thomasandfriends.jp/
¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¸ø¼° ¸¶ºî½ÐÈÇ80¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:
https://www.thomasandfriends.jp/80th
(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹