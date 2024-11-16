11/22(¶â)20:00¤è¤ê¡¢Instagram Live¤ò¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡ªÅß¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÝ¼¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¥¹¥­¥ó¥±¥¢ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª

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]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/pure-moisture-gelÍÆÎÌ¡§50mL(Ìó2¤«·îÊ¬)²Á³Ê¡§8,140±ß(ÀÇ¹þ)¿¢Êª¤Î·Ã¤ß¤äÅ·Á³ÍÍÑÀ®Ê¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¡£´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥«¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿È©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ðºÞ¡¢¡Ö¦Á Gri-X(R)︎(À°È©À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥ô¥§ー¥ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-cb118d3d1819beb31761-7.png ]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/excellent-veilÍÆÎÌ¡§60g(Ìó1¤«·îÊ¬)²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥»¥é¥ß¥É¤È¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÇÛ¹ç¤ÎÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¡£3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢(¢¨2)À®Ê¬(¥Êー¥ë¥¹¥²¥ó)¤òÇÛ¹ç¡£È©¤Ë¿åÊ¬¤ò½ä¤é¤»¡¢¶¯¤¤´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ðºÞ¡¢¡Ö¦Á Gri-X(R)︎(À°È©À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨2)Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÊÝ¼¾¥¢¥¤¥Æ¥à¢£¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¥¸¥§¥ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-722f83e764d7fa2bf74b-8.png ]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/sensitive-gelÆâÍÆÎÌ¡§120mL(Ìó3¤«·îÊ¬)²Á³Ê¡§5,610±ß(ÀÇ¹þ)´¥Áç¡¢ÉÒ´¶È©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½á¤¦¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¡£³ìÁô¥¨¥¥¹¤ä¥Á¥ç¥¦¥¸¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³À®Ê¬¤¬ÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¹Ó¤ì¤¿È©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ðºÞ¡¢¡Ö¦Á Gri-X(R)︎(À°È©À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥«ー¥ß¥ó¥°[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-e56a4fe0fd1181124623-8.png ]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/calmingÆâÍÆÎÌ¡§52g(Ìó2¤«·îÊ¬)²Á³Ê¡§9,350±ß(ÀÇ¹þ)¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¤â¤ÄÂ¿¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¡£¥Ý¥ê-¦Ã-¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»ÀNa¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¤ä¥À¥¤¥º¥µ¥Ý¥Ë¥ó¤Ê¤É¡¢Å·Á³À®Ê¬¤¬È©¤ò½á¤¤¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ðºÞ¡¢¡Ö¦Á Gri-X(R)︎(À°È©À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥Ü¥Ç¥£ー¥¸¥§¥ë[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-3a0b4bfa2b9c87137b7a-11.png ]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/body-gelÆâÍÆÎÌ¡§350mL²Á³Ê¡§5,060±ß(ÀÇ¹þ)Á´¿È¤Ë¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÊäµë¤·¡¢½á¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£ー¤Ø¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦B¡¦C¡¦E¤ò¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤Î¥¥á¤è¤êºÙ¤«¤¤Ä¶ÈùÎ³»Ò¤Ë¶Ñ°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤ÈÈ©¤Ë¿»Æ©(¢¨3)¤·¡¢½á¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ðºÞ¡¢¡Ö¦Á Gri-X(R)︎(À°È©À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨3)³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¢£¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-98ac72a8ad4c46738b53-7.png ]https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/treatment-lipÆâÍÆÎÌ¡§3.9g²Á³Ê¡§2,420±ß(ÀÇ¹þ)Å·Á³À®Ê¬¤Î¤ß¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯½á¤¦¡Ö¿°¤ÎÈþÍÆ±Õ¡×¡£ÆÃµöÀ®Ê¬¡Ö¥Þ¥¥·¥ê¥Ã¥×¡×ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÈþ¤·¤¯³ê¤é¤«¤Ê¿°¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î31Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢3¼ïÎà¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¿°¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÅÉ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Recella Models(¥ê¥»¥é¥â¥Ç¥ë¥º)¤È¤Ï[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-90d0647fadb1b18d51ae-9.png ]¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¼Ò°÷12Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢ÈþÈ©¤ÈÈþ°Õ¼±¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£Instagram¤äTikTok¤Ë¤Æ¡¢ÌòÎ©¤ÄÈþÍÆ¾ðÊó¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@dr.recella.official)https://www.instagram.com/recella_models/ ¡¦¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@dr_recella)https://www.tiktok.com/@dr_recella¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤È¤Ï[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/37333/201/resize/d37333-201-31e251917d8e213eae33-3.jpg ]¸ø¼°HP¡§https://www.dr-recella.com/¡Ø¥Îー¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ©¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢È©¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÌµÅº²Ã(¢¨4)¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ3,286Å¹ÊÞ(¢¨5)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ç¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÉÎã¿ô¤Ï88,793·ï(¢¨5)¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖADS¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíÁªµó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2012～2014Ç¯¤ÎÁ´Ç¯(3Ç¯Ï¢Â³)Âè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢BEST BEAUTY ITEM ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖADS¡×¡ÖRecella 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