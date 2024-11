¡ÖTAITO STATION Tradz¡×¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーÉôÌç¤ò¿·Àß¡ØKUDOÁª¼ê¡Ù¡ØbarujiÁª¼ê¡Ù¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー2Ì¾¤¬²ÃÆþ¡ª

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)が運営するプロゲーミングチーム「TAITO STATION Tradz(以下Tradz)」は、新たにストリートファイター部門を設立いたします。

また、同部門に『KUDO選手』『baruji選手』の2名が加入し、スーパーバイザーとして松田泰明氏が就任することをあわせて発表いたします。

※ 当社調べ(2024年11月14日時点)

■ストリートファイター部門設立の背景

Tradzは、2022年の発足以降、国内の様々なesportsシーンを戦場とするプロゲーミングチームとして、活動してまいりました。これまでBEMANI PRO LEAGUE SEASON 2(2023)SOUND VOLTEX部門での優勝や2024年の第1回「日本eスポーツアワード」では、最優秀eスポーツチーム賞ファイナリストに選出されるなど、3年目を迎えたこれまでの活動の中で確かな足跡を残してまいりました。

今回のストリートファイター部門設立は、esportsシーンでさらなる飛躍を目指すTradzがシリーズ最新作となる「ストリートファイター6」とタイトーステーションや全国のアミューズメント施設で稼働中の「ストリートファイター6 タイプアーケード」の両タイトルを中心に格闘ゲームの黎明期を支えたアーケードの対戦文化を継承し、発展させる新たな活動としてチームの運営・選手のサポートを行います。

また、ゲームセンターなどのアミューズメント施設を、選手の練習・対戦の場としてだけでなく、あらゆる格闘ゲームプレイヤーが楽しめるイベント・大会の場、そして交流や発信のメインストリームと捉え、様々な活動を積極的に行ってまいります。

これからもTradzは、音楽ゲームや格闘ゲーム、アミューズメント施設のすばらしさを世界に伝え、esports分野におけるアーケードゲームの地位向上を目指してまいります。

■ストリートファイター部門に新加入!『KUDO選手』『baruji選手』

ストリートファイター部門設立とともに加入した『KUDO選手』『baruji選手』は現在開催中のCAPCOM Pro Tour 2024に参戦し、Tradzのメンバーとして各大会で奮闘しています。両選手の活躍をぜひご期待ください。

『KUDO選手』/@kudo3fgc (https://x.com/kudo3fgc)

・大会戦績など:ストリートファイター6部門JeSU公認プロライセンス保有者、CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Japan 17位、Beast Cup -Tokyo- 17位、CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan #3 49位

・コメント:TAITO STATION Tradzに加入しましたKUDOです!今後は配信やイベントなど幅広く活動していきます!最強目指して頑張りますので応援よろしくお願いします!

『baruji選手』/ @baruji_fftg(https://x.com/baruji_fftg)

・大会戦績など:EVO Japan 2024 ストリートファイター6部門 9位、CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE(シンガポール)97位

・コメント:TAITO STATION Tradzに加入しましたbarujiです! 大会や配信と様々な活動を通してより多くの世代の方に知ってもらえる存在になりたいと思います!! 応援の方よろしくお願いします!!

★11/16(土)AMUSEMENT EXPO 2024ユーザーデイ タイトーブースに両選手が来場いたします。

URL:https://www.taito.co.jp/AM-EXPO(https://www.taito.co.jp/AM-EXPO)

■日本の格闘ゲームシーンを支えてきた松田泰明氏がTradzスーパーバイザーに就任

大小問わず、アーケードゲームの様々なイベントをプロデュースしてきた実績を持ち、古くは闘劇の発起人として活躍し、近年では国内最大の格闘ゲームイベントであるEVO Japan 2024において運営委員長を務める松田泰明氏。Tradzのスーパーバイザーとして、アミューズメント施設とesportsシーンの架け橋として、様々なディレクションでチーム運営をサポートしていただきます。

■TAITO STATION Tradz」 マネージャー椎木よりご挨拶

Tradzは、今までのアーケード音楽ゲームシーンから飛び出し、新たに格闘ゲームのesportsシーンにおける頂点を目指し、挑戦してまいります。さらに、Tradzが今後プロデュースしていく大会やイベントを通して、全国各地のゲームセンターがesportsプレイヤーにとっての社交場となり、地元コミュニティの活性化や、プレイヤーの皆様のレベルアップの場として利用していただけるよう、チーム一同全力で取り組んでいきます。今後のTradzの活動にご期待ください。

■「TAITO STATION Tradz」について

TAITO STATION Tradzは国内の様々なesportsシーンを戦場とするプロゲーミングチームです。

全国各地のタイトーステーションを活動拠点とし、メンバーは世界中から集まった様々なタイトルの精鋭プレイヤー達で構成されています。プロの技で観るものを"魅了"し、"進化"を続けるチーム"Tradz"は、選手と運営サポートチームが一丸となって世界一のesportsプロチームを目指します。

【関連URL】

Tradz公式サイト:https://www.taito.co.jp/tradz

Tradz公式X:https://twitter.com/taito_tradz/

ストリートファイター6 タイプアーケード公式サイト:https://sf6ta.jp/

ストリートファイター6 タイプアーケード公式X:https://x.com/SF6TA

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.