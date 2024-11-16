TBS¥é¥¸¥ª¡Ø¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¡Ù½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ ·èÄê¡ª¡ª
¡Ø¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¡Ù(TBS¥é¥¸¥ª)½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥Èvol.1¡×¤ò¡¢
ÍèÇ¯¤Î£±·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢15Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤Ã¤¿¹âÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥À¥µ¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢ÉÔËþÇúÈ¯¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡Ö²¶¤é¤Ï¿Íµ¤¤¬Ìµ¤¤¡×¡ÖÍÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤ÈÈÖÁÈÂ¸Â³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¿ï»þÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢Àè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Û
´ß
¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥È¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¼ÒÄ¹¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡ª
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤âË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¹âÌî
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¡×¤Ç½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥È¤È¤«¸À¤¦¥¯¥½¤À¤»¤¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»²¶¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤À¤í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ü¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥íÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µー¥«¥¹¥Ê¥¤¥Èvol.1¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î31Æü(¶â) ¡¡³«¾ì18¡§15 ³«±é19¡§00
¾ì½ê: ÀÖºä¡¦Áð·î¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-2-21 Áð·î²ñ´ÛÃÏ²¼1³¬¡Ë
ÎÁ¶â:¡Ö²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡×4,000±ß(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡×2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ãÀè¹Ô¿½¹þ´ü´Ö¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä
11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¡ã°ìÈÌÈ¯Çä¡ä
12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～