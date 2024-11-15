¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤â³èÌö¡ª¥Ü¥«¥íP ¡È¥Ë¥È¡£¡É ¿·¶Ê¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
MAISONdes¤äyama¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹Åù¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ü¥«¥íP¥Ë¥È¡£¤¬¿·¶Ê¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥¿¥ê¥Ê¥¤feat.yama¡¢¥Ë¥È¡£¡×¡Ö¥Ð¥¤¥Þ¥¤¥Àー¥ê¥ófeat.¤ß¤¤Þ¤ê¤¢¡¢feat.¥Ë¥È¡£¡×¡Ö½ÕÊ¶¤¤feat.¥¢¥æ¥Ë¡¦D¡¢¥Ë¥È¡£¡×¤Î3¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥È¡£¤Ï¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê²¦Æ»¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È´¶¾ðÉ½¸½Ë¤«¤Ê²Î»ì¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼«¤é¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Îº×ÅµAnime NYC¤Ë¤Æ¥Ñ¥Í¥éー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤¹ÅùÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¿·¶Ê¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¡×¤ÏÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Î¢Êý¤Î¥Ü¥«¥íP¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à»Ñ¤ÏÂ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Üー¥«¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¤ÏÃæÀÅª¤ÊÀ¼¤Ç¼ã¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎSynthesizer V AI Yuma¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥«¥í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤è¤êÆùÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ä´À¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷ÀÅª¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤ë¥Üー¥«¥ë¤Î¤¿¤á¡¢½é¸«¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤ÈÄ°¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄøJ -POP¤Ç½¼Ê¬¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥¥éー¥Á¥åー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ÈMV¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÂç¾ÞÅ¸FUKUOKA2023¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±ÇÁüºî²È ·§Ã«ÉçÈþ»Ò¤¬Ã´Åö¡£°¥½¥¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç³Ú¶Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëMusic Video¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤³¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¡¥Ë¥È¡£¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸÷¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÌòÌÜ¤äÂ¸ºß¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡³Ú¶Ê¾ðÊó
2024Ç¯11·î15Æü¡¡ÇÛ¿®SINGLE¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¡×
³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó&¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§ https://orcd.co/nito_extra
Music Video¤Ï¸åÆü¸ø³«
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ë¥È¡£
¥Üー¥«¥ë¡§Yuma
¥¤¥é¥¹¥È¡§·§Ã«ÉçÈþ»Ò
¢¡¥Ë¥È¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºî»ìºî¶Ê¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¡¢MV¤Þ¤ÇÁ´¤Æ1¿Í¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥¹È´·²¤Î´üÂÔ¤Î22ºÐ¡£
2019Ç¯¡ÖÀÄ¤È½Õ¡£¡×¤Ç¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£MV¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Çºî¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥¹¤òÉð´ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯8·î¤Ë1st EP¡Öturquoise¡×¤òCD¥ê¥êー¥¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤Îº×Åµ¡ÖANIME NYC¡×¤Ë¥Ñ¥Í¥éー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÌÜÀþ¤«¤éJ-POP¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÌö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò3¶ÊÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¡£
¢¡¥Ë¥È¡£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCcfhuaxXmfNysOY8FKYj4pQ
¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡§https://www.nicovideo.jp/user/88405281/video?ref=pc_userpage_menu
Twitter ¡§https://twitter.com/nito_umbrella