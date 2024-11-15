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¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-760d20d6a4ed6db7f055-0.jpg ]2024Ç¯11·î15Æü¡¡News Release¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä´Ì¤Î°û¤ßÊª¤òÊÝ²¹¤Ç¤¤ë¥Òー¥¿ーÆâÂ¢¥Ýー¥Á¡Ø¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤USB¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ýー¥Á¡Ù¤òÈ¯Çä[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-ee3f1a6b5c3a182bf6e5-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-4f01827a607842a71bf7-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-58e07b806f6eba548241-3.jpg ]ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥Òー¥¿ー¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÊÝ²¹¤¹¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£Éý11¡ß±ü¹Ô10¡ß¹â¤µ17cm¡£Ìó160g¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬»È¤¨¤ëUSBµëÅÅ¼°¡£400ml¤Þ¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä´Ì¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°¡Ê¶¯Ìó70ÅÙ¡¢ÃæÌó60ÅÙ¡¢¼åÌó50ÅÙ¡Ë¤¬²ÄÇ½¡£¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ðー¤ä¥µ¥É¥ë¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¡Ê¥¯¥é¥ó¥×¡ËÉôÊ¬¤¬360ÅÙ²óÅ¾²ÄÇ½¡£¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ä¥Ù¥Óー¥«ー¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¥Á¥§¥¢¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°Â¦¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡£¥Û¥Ã¥È¤Î°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤USB¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ýー¥Á¡×¤Ç¤¹¡£¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä¢£°û¤ßÊª¤òÊÝ²¹¤Ç¤¤ë¥Òー¥¿ーÅëºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ýー¥Á¢£400ml¤Þ¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢´Ì¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¢£USBµëÅÅ¼°¢£3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°¢£¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-a5d67f3b29e3469f5f92-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-d2c5ea308ad9c7ab9afc-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-561f689bd36def458823-6.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-98c177f3b6721ddb7582-7.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-f40716cdb416bd5e0e39-8.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-09a0817656c4374c91f5-9.jpg ]¡ã»ÅÍÍ¡ä¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý110 ¡ß ±ü¹Ô100 (¢¨¥¯¥é¥ó¥×¹þ¤ß170)¡ß¹â¤µ170 (mm)¡¦Æâ·Â¡¿Ä¾·Â90¡ß¹â¤µ150(mm)¡¡¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó160g¡¦ÅÅ¸»¡¿USB5V 2.0A°Ê¾å¡¡¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¿Ìó8W¡¦¥âー¥É¡¿3¼ïÎà¡Ê¶¯¡¦Ãæ¡¦¼å¡Ë¡¡¡¦²¹ÅÙ¡¿¶¯¡§Ìó70¡î¡¡Ãæ¡§Ìó60¡î¡¡¼å¡§ÌóÌó50¡î¢¨´Ä¶²¹ÅÙ20¡î»þ¡¡¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê²¹ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦²ÔÆ¯»þ´Ö¡¿5000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÈÍÑ»þ¡§Ìó2»þ´Ö 10000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÈÍÑ»þ¡§Ìó4»þ´Ö ¢¨²¹ÅÙÀßÄê¡§¶¯¡¡¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¥¯¥é¥ó¥×Éý¡¿Éý15～40(mm)¡¡¡¦¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¡¿Ìó900mm¡¦ºà¼Á¡¿ËÜÂÎ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁ¡°Ý¡¿¥Òー¥¿ー¡§¥«ー¥Ü¥ó¥Òー¥¿ー¡¿¼«Å¾¼Ö¼èÉÕÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡§ABS¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢microUSB¥±ー¥Ö¥ë¡¢¼«Å¾¼Ö¼èÉÕÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡¿Éý115¡ß±ü¹Ô110¡ß¹â¤µ160(mm)¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó240g¡¦È¯ÇäÆü¡¿2024/11/15¡¡¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê6¥ö·î¡¦·¿ÈÖ¡¿BCUSEACDL¡¡¡¦JAN¡¿4580060599868[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/111905/235/resize/d111905-235-5d0b69512455e2159b1c-10.jpg ]¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤USB¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ýー¥Á[ÈÎÇä²Á³Ê] 3,980±ß (ÀÇ¹þ)https://www.thanko.jp/view/item/000000004568¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò ÄÌÈÎÉô¡¡¢©101-0023 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾¾±ÊÄ®19 ½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°8³¬¡¡TEL 03-3526-4326¡¡FAX 03-3526-4322¡¡Email shop@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.jp¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¦½©ÍÕ¸¶ÁíËÜÅ¹ ¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹¥Ó¥ëB¡¡ TEL 03-5297-5783¡¡