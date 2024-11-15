11·î22Æü¡¦29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¿Á ´ðÇî¤¬DJ¤òÃ´Åö¡ªFM802¤Î35¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¡ØYOUR RADIO 802¡Ù
FM802¤Ï2024Ç¯¤Ë³«¶É35¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë2024Ç¯1·î¤«¤é¡¢Ëè½µ¶âÍË17:00¤«¤é18:00¤Î1»þ´Ö¤Ï35¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ ¡ÖYOUR RADIO 802¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏFM802¤Î35Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬2½µ¤´¤È¤Ë¸òÂå¤ÇDJ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
11·î22Æü¡¦29Æü¤Ï¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Á ´ðÇî¤¬DJ¤òÃ´Åö¡ª
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊõÊª¡×¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHATA EXPO -The Collaboration Album-¡Ù¤ò11·î20Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¼«¿È¤Ç¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊõÊª¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡üÈÖÁÈÌ¾¡§YOUR RADIO 802
¡üÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË17:00-18:00
¡üDJ¡§¿Á ´ðÇî¡Ê11·î22Æü¡¦29Æü¡Ë
¡üURL¡§ https://funky802.com/site/pickup_detail/7664
¡ÚYOUR RADIO 802 Podcast¡Û
radiko¤Î¿·µ¡Ç½¡ÖPodcast¡×¤ÇÊüÁ÷¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª