¡Ö°æ¾åË§Íº by MYSELF ¡ß Greenville Concert 2024¡× È¯ÇäÆü·èÄê¡ªºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¸ø³«¡ª

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\13,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë COZP-2122¡¾25
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¡üCD Edition¡ÊCD2ËçÁÈ¡Ë
\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë COCP42361¡¾2
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Blu-ray / DVD DISC1
¡ÊCOZP2118 / COZP2122¡Ë
M1-1 Opening
M1-2 Prelude
M2 ¤è¤í¤·¤¯ÀäË¾
M3-1 »ä¤òÇ³¤ä¤¹°¦
M3-2 Å·»È¤â°Ëâ¤â
M4 ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
M5 Lost In The Night
M6 ÅÄ±à with ÀÐ´Ý´´Æó
M7 ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÁÛ¤¤ with ÌÀÆü³¤¤ê¤ª
M8 ¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡¦¥á¥É¥ìー with ÀÐ´Ý´´Æó¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª
°¦¤È»à¤ÎÎØÉñ～°Ç¤¬¹¤¬¤ë～»ä¤¬ÍÙ¤ë»þ～»ä¤À¤±¤Ë(¥ê¥×¥é¥¤¥º)
M9-1 Interlude
M9-2 ÌµÂê¤Î»í
M10 The Gypsy
M11 Diary
M12 ¥é¥¤¥Õ
M13 ±¿Ì¿¤Ï¤³¤Î¼ê¤Ç
M14 Make Them Hear You
M15 µ²±¤ÎÄí
M16 The Only
M17 ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿ー
M18 ¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë³¤É÷
M19 ±«¤¬»ß¤ó¤À¤é
M20 ¤Ü¤¯¤Ï¿Í¹©±ÒÀ±
Blu-ray / DVD DISC2
¡ÊCOZP2119 / COZP2123¡Ë
M-1 Luck Be a Lady with ±º°æ·ò¼£
M-2 ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÁÛ¤¤ with ÅÄÂåËüÎ¤À¸
M-3 ¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥á¥É¥ìー with ±º°æ·ò¼£¡¢ÅÄÂåËüÎ¤À¸
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M-4 ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Ïー¥È with ±º°æ·ò¼£¡¢ÅÄÂåËüÎ¤À¸
Documentary
CD DISC1
¡ÊCOZP2120 / COZP2124 / COCP42361¡Ë
Tr1 Opening~Prelude
Tr2 ¤è¤í¤·¤¯ÀäË¾
Tr3 »ä¤òÇ³¤ä¤¹°¦~Å·»È¤â°Ëâ¤â
Tr4 ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
Tr5 Lost In The Night
Tr6 ÅÄ±à with ÀÐ´Ý´´Æó
Tr7 ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÁÛ¤¤ with ÌÀÆü³¤¤ê¤ª
Tr8 ¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡¦¥á¥É¥ìー with ÀÐ´Ý´´Æó¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª
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Tr9 Luck Be a Lady with ±º°æ·ò¼£
Tr10 ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÁÛ¤¤ with ÅÄÂåËüÎ¤À¸
Tr11 ¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥á¥É¥ìー with ±º°æ·ò¼£¡¢ÅÄÂåËüÎ¤À¸
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Tr12 ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Ïー¥È with ±º°æ·ò¼£¡¢ÅÄÂåËüÎ¤À¸
CD DISC2
¡ÊCOZP2121 / COZP2125 / COCP42362¡Ë
Tr1 Interlude~ÌµÂê¤Î»í
Tr2 The Gypsy
Tr3 Diary
Tr4 ¥é¥¤¥Õ
Tr5 ±¿Ì¿¤Ï¤³¤Î¼ê¤Ç
Tr6 Make Them Hear You
Tr7 µ²±¤ÎÄí
Tr8 The Only
Tr9 ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿ー
Tr10 ¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë³¤É÷
Tr11 ±«¤¬»ß¤ó¤À¤é
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