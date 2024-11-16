¡Ú¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¤ÇIELTS¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¡ÛQQEnglish¤¬2¥ö·î½¸Ãæ·¿¤ÎIELTS¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥³ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQQEnglish¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£²¬Íê¸÷¡Ë¤Ï¡¢2¥ö·î¤ÇIELTS¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÆÃÊÌÎ±³Ø¥³ー¥¹¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç±Ñ¸ìÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨IELTS¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦±Ñ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤·¤Ê¤¤Êý¡¹¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÎÂç³Ø¤ä°Ü½»¿½ÀÁ¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏTOEFL¤ËÂå¤ï¤ë»î¸³¤È¤·¤Æ¡¢Æþ³Ø¿³ºº¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤¬3,400¤òÄ¶¤¨¡¢±Ñ¸ìÎÏ¾ÚÌÀ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¼õ¸³¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QQEnglish¤ÎIELTS¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥³ー¥¹¤Ï¡¢1ÆüºÇÂç10»þ´Ö¤Î¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯¤ò1¥ö·î´Ö～2¥ö·î´Ö³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê³Ø½¬ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¡×¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
QQEnglish¤Î¶µ»Õ¤ÏÁ´°÷Àµ¼Ò°÷¤Ç¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£
IELTS¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢IELTS¤Ë¾Ü¤·¤¤¶µ»Õ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´õË¾¼Ô¤Ï³Ø¹»Æâ¤ÇIELTS¸ø¼°¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ÄÌ¤¤´·¤ì¤¿´Ä¶¤Ç±Ñ¸ìÇ¾¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤âIELTS¥³ー¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
IELTS¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥³ー¥¹¤Î³µÍ×
¡¦ÂÐ¾Ý¡§IELTS¥¹¥³¥¢4.0°Ê¾å¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦ÂÚºß´ü´Ö¡§4½µ´Ö¡¦8½µ´Ö¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¡¡¢¨Ëè½µ·îÍËÆü¤¬¥³ー¥¹³«¹ÖÆü¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂÚºß¾ì½ê¡§¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¹»³ØÀ¸ÎÀ¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¦ÈñÍÑ¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/255_1_63e5755d8986482403c96bb29f6bbcac.jpg ]
¢¨¶â³Û¤Ë¤ÏÆþ³Ø¶â¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡¢¿©»ö¡ÊÄ«¡¦Ãë¡¦Í¼¡Ë¡¢½ÉÇñÈñ¡¢¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ê¤ª½Ð·Þ¤¨¡ËÎÁ¶â¤ò´Þ¤à
¢¨IELTS¤Î»î¸³¤Ï´õË¾¼Ô¤ÎÊý¤Ï¼õ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼õ¸³ÎÁ¤Ï12,720¥Ú¥½¡ÊÌó33,072±ß¡¡2.6±ß/¥Ú¥½¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ²ÄÇ½»þ´Ö¡§24»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥¯¥¿¥ó¥»¥Ö¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÊØ¡£
¢¨¸½ÃÏÈñÍÑ¡¢IELTS»î¸³ÎÁ¡¢±ýÉü¹Ò¶õ·ô¡¢³¤³°ÊÝ¸±¤Ï¥³ー¥¹ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÜºÙ¡§https://qqenglish.jp/ielts-sparta/
¡ã¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¡ä
¡ã1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
1Æü10»þ´Ö¡¢ËèÆüIELTS¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¡£
1¥ö·î¥³ー¥¹¤Ê¤é200»þ´Ö¡¢2¥ö·î¥³ー¥¹¤Ê¤é400»þ´Ö°Ê¾å¤Î³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¥Þ¥¯¥¿¥ó¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¿·¹»¼Ë¡Ê14¥Õ¥í¥¢ー¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó15000Ê¿ÊÆ¡Ë¤«¤é¥Óー¥Á¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«ÅÌÊâ5Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÀßÈ÷¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Óー¥Á¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯
¹»¼Ë½ÐÆþ¸ý¤Ï1¥ö½ê¤Ç¾ï¤Ë·ÙÈ÷°÷¤¬¾ïÃó¤·³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ò¤ª¼é¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æþ¸ý¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤ä¥½¥Õ¥¡ー¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥Úー¥¹
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥ëー¥à¤ÎÍÍ»Ò
¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥óÀìÍÑ¤Î¸Ä¼¼¤ÎÁ´¤Æ¤ËÀ¸ÅÌ¤È¶µ»ÕÍÑ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò1Âæ¤º¤ÄÀßÃÖ¡£
¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¶µºà¤ò±ÜÍ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤·¤¿¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ä¼«½¬¥¹¥Úー¥¹¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î±³Ø´ü´ÖÃæ¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹·ó¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
ËèÆü3¿©¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
QQEnglish¤È¤Ï
¡ÖTo be the gateway to the world¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QQEnglish¡¦QQ¥¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×¤Ç70Ëü¿Í¡Ê2023Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QQEnglish¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.qqeng.com/
»Ò¤É¤âÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹ QQ¥¥Ã¥º
https://www.qqeng.com/qqkids/
QQEnglish ¥»¥ÖÅçÎ±³Ø
https://qqenglish.jp/
±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖBoost Coaching¡×
https://www.qqeng.com/coaching/
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡ÖQQÇ¾¥È¥ì±Ñ¸ì¡×
https://www.qqeng.com/braintraining/