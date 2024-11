¡Ú¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¤ÇIELTS¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¡ÛQQEnglish¤¬2¥ö·î½¸Ãæ·¿¤ÎIELTS¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥³ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

株式会社QQ English株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2ヶ月でIELTS(※)のスコアアップを目指せる特別留学コースを新たに提供を開始します。英語が飛び交う環境に身を置くことで短期間で英語脳を鍛えることができます。

※IELTSとは・・・英語を母国語としない方々の英語力を測るための試験です。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなど、英語圏の大学や移住申請で広く利用されています。

特にアメリカではTOEFLに代わる試験として、入学審査で採用する教育機関が3,400を超え、英語力証明のグローバルスタンダードとして世界中で受験者が増え続けています。

QQEnglishのIELTSスパルタコースは、1日最大10時間のマンツーマンレッスンによる勉強を1ヶ月間~2ヶ月間確保することで、圧倒的な学習量を確保することであなたの英会話力を「短期間で一気に」実践レベルまで向上させるプログラムです。

QQEnglishの教師は全員正社員で、英語教師としてのトレーニングを受けたフィリピン人教師です。

IELTSスパルタコースでは、IELTSに詳しい教師が担当いたします。

また、希望者は学校内でIELTS公式テストを受けることも可能。通い慣れた環境で英語脳が定着しているうちに受講できるのもIELTSコースの特徴の一つです。

IELTSスパルタコースの概要

・対象:IELTSスコア4.0以上の英語力をお持ちの方

・滞在期間:4週間・8週間で選択可能 ※毎週月曜日がコース開講日です。

・滞在場所:ビーチフロント校学生寮(カプセルタイプのホテル)

・費用:

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/255_1_63e5755d8986482403c96bb29f6bbcac.jpg ]

※金額には入学金、授業料、食事(朝・昼・夕)、宿泊費、空港までのピックアップ(お出迎え)料金を含む

※IELTSの試験は希望者の方は受験可能です。受験料は12,720ペソ(約33,072円 2.6円/ペソの場合)となります。

※ピックアップ対応可能時間:24時までにマクタンセブ空港に到着する便。

※現地費用、IELTS試験料、往復航空券、海外保険はコース料金に含まれません。

・詳細:https://qqenglish.jp/ielts-sparta/

<コースの詳細>

<1日あたりのスケジュール>

1日10時間、毎日IELTSのための勉強。

1ヶ月コースなら200時間、2ヶ月コースなら400時間以上の学習に取り組むことができます。

ビーチフロント校について

フィリピン・セブ島のマクタンニュータウンエリアにございます新校舎(14フロアー、延べ床面積約15000平米)からビーチまではわずか徒歩5分の距離に構えており、リゾート気分も味わいながら、新しい設備で集中して英語学習に取り組んでいただける環境となっております。

プライベートビーチまで徒歩5分フロントデスク

校舎出入口は1ヶ所で常に警備員が常駐し皆様の安全をお守りします。また入口にはフロントデスクやソファー、ピアノなどがございます。フロントデスクには日本人スタッフもいるため、日本語でのお問い合わせにも対応しております。

■レッスンスペース

レッスンの様子レッスンルームの様子

マンツーマンレッスン専用の個室の全てに生徒と教師用のパソコンを1台ずつ設置。

モニターで教材を閲覧しながら、さらにインターネットも活用した授業を行うことやホワイトボードもあるので、パソコンが苦手な方はホワイトボードを使ったレッスンも可能です。



またグループレッスンスペースや自習スペースも完備しており、留学期間中、英語学習に集中できる環境が整っています。

■カフェテリア

イベントスペース兼カフェテリアビュッフェ

毎日3食のビュッフェ形式でのお食事の提供をはじめ、ジュースなどのドリンクもございます。

また、今回、より多くの方がご利用いただけるように開放感のある広々としたスペースとして新設いたしました。

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



